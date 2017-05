Modell der Superlative erlebt Jungfernflug

Zum Himmelfahrtsfliegen gibt es eine Premiere: Eine Saab 340 hebt morgen erstmals ab. Doch deren Entwickler basteln schon an einem weiteren Modell. Einem, das es wohl noch nirgends gibt.

Von Lothar Müller

erschienen am 24.05.2017



Tannenberg. Die Saab 340, eine schwedische Turboprob-Maschine, ist am 25. Januar 1983 zu ihrem Jungfernflug gestartet. Die Saab 340 von Gert Müller hat ihren Jungfernflug noch vor sich. Sie soll erstmals am 25. Mai zum Himmelfahrtsfliegen auf dem Modellflugplatz am "Kalten Muff" bei Ehrenfriedersdorf abheben. Das Modell im Maßstab 1:7, das der Tannenberger innerhalb eines Jahres mit seinem Bruder Karl-Heinz Müller gebaut hat, ist ein wahres Schmuckstück geworden. Es ist 3 Meter lang und hat eine Spannweite von 3,6 Metern. Zwei Benzinmotoren zu je 4 PS treiben die Propeller an. Das gute Teil ist aus GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff) gefertigt und wiegt 20 Kilogramm.

Den Typ haben die Brüder nicht zufällig zum Nachbau ausgewählt. "Es ist eine sehr formschöne Maschine", sagt Gert Müller. Der Nachbau des schwedischen Turboprob-Brummers ergänzt nun das bereits 13 Jahre alte Modell einer "Transall" der Air France. Jenes ebenso schmucke Fluggerät hätte jedoch beinahe das Zeitliche gesegnet. Durch einen technischen Defekt gab es kürzlich eine Bruchlandung. "E bissel wos war schie kaputt, aber mer hob'n se wieder hargericht", sieht der 65-Jährige den Zwischenfall heute als nicht mehr ganz so dramatisch an. Freilich steckt wahnsinnig viel Arbeit und natürlich Geschick in solch einem Flugmodell, das ganz schön hoch fliegen kann. "Je nach Sicht sind 700 Meter kein Problem, aber meist fliegen wir um die 100 Meter hoch, die Leute wollen ja was sehen", so Gert Müller.

Er ist langjähriges Mitglied im Fliegerklub Annaberg und arbeitet im Vorstand des etwa 35 Mitglieder zählenden Vereins mit. Der Flugmodellbau ist für ihn keine Hexerei. Seit 55 Jahren befasst er sich damit, ist somit sozusagen ein "alter Fuchs" auf diesem Gebiet. Und worin liegt der Reiz an diesem Hobby? "Es ist wie ein Virus, er lässt dich nicht mehr los. Allerdings muss man ein wenig dafür geboren sein, Talent besitzen und immer wieder lernen", macht der Modellbauer deutlich. Bei dem heutigen Rentner fiel der berühmte Apfel nicht weit vom Stamm. Schon der Vater sei ein emsiger Modellbauer gewesen und habe seine Jungs damit regelrecht angesteckt, so Müller. Seit seiner Jugend hat der ehemalige Dachdecker rund 100 Flugmodelle geschaffen, darunter auch einen Großsegler mit sieben Metern Spannweite. Und bei der ganzen anspruchsvollen Bastelei hat Gert Müller immer die Ruhe bewahrt, nie die Geduld verloren. Wichtig aber ist: "Die ganze Sache muss Spaß machen, sonst geht es nicht", so Müller. So ein nicht eben billiges Wunderwerk zu bauen, ist freilich die eine Sache, das Modell zu fliegen eine ganz andere: "Kommt das Flugzeug dir entgegen, läuft alles seitenverkehrt ab, man sitzt ja nicht drin", erklärt der erfahrene Modellflieger. Übung macht also auch hier den Meister.

Gert Müller ist Flugmodellbauer mit Leib und Seele, Gattin Gabriele unterstützt ihn dabei. Seine Entwicklungen lässt er nicht nur über dem Areal am "Kalten Muff" kreisen. Er war mit seinen Fliegern schon bei Veranstaltungen in Greiz, Langenau und Düsseldorf mit von der Partie. Trotzdem hat der Experte noch ein anderes Hobby, bei dem es auch irgendwie ums Fliegen geht, nämlich die Imkerei. Und mit seinem Bruder bastelt er schon an einem neuen Flugmodell - an einer russischen Tu 144, dem ersten Überschallverkehrsflugzeug der Welt. Der Tannenberger schwärmt bei der Tu 144, die er im Technikmuseum Sinsheim im Original bewundert hat, nicht nur wegen der gewaltigen Triebwerke. "Der Rumpf ist schon fast fertig", verrät der erfahrene Modellbauer so ganz nebenbei. Dennoch: Gut Ding will Weile haben. "Uns ist nicht bekannt, dass jemand ein flugfähiges Modell dieses Typs gebaut hat", so Müller.

Das Himmelfahrtsfliegen wird morgen ab 10 Uhr am "Kalten Muff" gestartet. Auf dem Modellflugplatz können zur 19. Auflage dieser Veranstaltung Getränke und einfache Speisen gekauft werden.