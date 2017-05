Nach der Saison ist vor der Saison

Nach einer durchwachsenen Spielzeit werden bei den Keglern bereits die Weichen für das neue Wettkampfjahr gestellt. Änderungen stehen bevor.

Von Susann Köhler

erschienen am 06.05.2017



Stollberg. Für die Altkreis-Kegler im Bezirk war die Saison 2016/17 nicht ganz so der Bringer. Nicht nur die SG Neukirchen in der Bezirksliga hat ein durchwachsenes Spieljahr hinter sich. Sieben Siege, aber auch sieben Niederlagen standen zu Buche. Dass es am Ende ein sicherer Tabellenplatz 4 wurde, war vor allem auf die Heimstärke zurückzuführen. Nur zweimal gab die SGN zu Hause die Zähler ab. Mit Beginn der neuen Saison Ende August stehen gleich mehrere Veränderungen an: So schließt sich das Team dem in Gründung befindlichen SKV 9Pins Stollberg an, zum anderen bekommt die Mannschaft ein neues Gesicht.

Weniger gut lief es für die Neuoelsnitzer Männer in der 2. Bezirksklasse. Nur 3 Siege aus 14 Spielen bedeuteten am Ende Platz 8 und damit den Abstieg in den Kreis. Da im Altkreis Stollberg kein Spielbetrieb mehr existiert, sind die SVN-Männer derzeit auf der Suche nach einem neuen Kreisverband für die nächste Serie. Die Wahl wird wohl auf Annaberg fallen, wo in der dortigen Kreisliga ein Neustart gewagt wird.

Die Neuoelsnitzer Damen haben trotz einer schwachen Rückrunde mit nur einem Sieg den Klassenerhalt geschafft. Dass die Bezirksklasse-Staffel sehr anspruchsvoll war, zeigt der Endstand: Zwischen Ehrenfriedersdorf als Zweitem und Neuoelsnitz als Sechstem liegen nur vier Punkte. Lediglich der Abstand zu den Plätzen 1 und 7 ist deutlich. In der neuen Saison muss der SVN vor allem auswärts öfters punkten. Dies gelang 2016/17 nur in Chemnitz.

Die Neuoelsnitzer Senioren retteten sich durch einen Schlussspurt noch auf den Bronzerang der Bezirksklasse. Zu Beginn der Saison mussten sich die Oldies erst einmal an die 120-Wurf-Punktewertung gewöhnen, was ihnen zunächst nur auf der Heimbahn gelang. Insgesamt gelangen sechs Heim- und drei Auswärtserfolge. Die Zwönitzer Oldies kamen in der gesamten Saison nur mäßig zurecht, so dass sie am Ende nur vier Siege, davon nur einmal auf fremden Bahnen, einfuhren. Entschuldigend sei gesagt, dass sie zu Saisonstart recht kurzfristig auf die Stollberger Bahn ausgewichen sind, woraus einige Anlaufschwierigkeiten resultierten. Dies soll sich mit der neuen Saison ändern. Dann werden sich auch die Zwönitzer Oldies dem neuen Verein anschließen.

Die zwei verbliebenen Neuoelsnitzer Jugendlichen, Felix Römer und Sebastian Hofmann, haben in einer Spielgemeinschaft mit Dörnthal auch eine durchwachsene Serie erlebt. In der Bezirksliga U 18 musste sich die SG deutlich den Teams aus Fraureuth und Auerbach geschlagen geben. Am Ende blieb der 3. Platz, der dennoch zur Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Verbandsliga am 21. Mai berechtigt. Die Chancen stehen nicht schlecht, da drei Teams um zwei freie Plätze streiten. Altersbedingt darf in der Saison 2017/18 nur noch Hofmann starten.