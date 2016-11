Nachwuchsarbeit am Netz wird nicht nur mit Punkten belohnt

Neben vielen Pokalen ist in der Trophäensammlung des Olbernhauer Tennisclubs nun auch ein "Silberner Stern des Sports" zu finden. Auf Landesebene wurde der Verein damit für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

Von Andreas Bauer

erschienen am 12.11.2016



Olbernhau. In der Wintersaison lassen es die Olbernhauer Tennis-Spieler etwas ruhiger angehen. Für den Liga-Spielbetrieb unterm Hallendach haben sie sich diesmal nicht angemeldet. Dafür konzentrieren sich die Erzgebirger auf die Trainingsarbeit, was allein schon großen Aufwand erfordert. Schließlich gilt es, die Übungseinheiten für die meisten der insgesamt 80 OTC-Mitglieder zu organisieren - 50 davon sind jünger als 18 Jahre. "Vor zehn Jahren war unser Verein gerade mal halb so groß", sagt Vorstandsmitglied Burkhard Wiener über die rasante Entwicklung, die auch den Verantwortlichen auf höherer Ebene nicht entgangen ist.

Als kürzlich in Dresden die "Silbernen Sterne des Sports" vergeben wurden, standen die Olbernhauer mit auf der Bühne. Bereits seit 2004 wird dieser Wettbewerb vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken ausgeschrieben, um ehrenamtliches Engagement in den Vereinen zu belohnen. Auf Kontinuität kommt es dabei an, aber auch auf innovative Ideen. Und diese haben die Olbernhauer. Zum Beispiel verfügen ihre Mitglieder bereits ab dem Alter von 16 Jahren über ein Wahlrecht. Jugendliche haben somit mehr Einfluss und Verantwortung, was die sozialen Kompetenzen stärkt.

Was die jüngeren Mitglieder aber sicherlich noch mehr erfreut, sind die umfangreichen Trainingsangebote des OTC, vor allem die Ausflüge. "Wir organisieren während der Ferien regelmäßig Trainingslager gemeinsam mit unserem tschechischen Partnerverein TK Evzenie Klasterec nad Ohri", erklärt Burkhard Wiener. Dabei verschlug es die Teilnehmer schon in ganz verschiedene Regionen. Doch auch am heimischen Netz wird trainiert, was die Zeit hergibt. Fünf Trainer und Übungsleiter sorgen dafür, dass kein Nachwuchsspieler zu kurz kommt. Und das Training trägt Früchte, wie die Ergebnisse beweisen. Ausgerechnet die jüngste Olbernhauer Vertretung feierte mit Platz 4 bei der diesjährigen U-10-Landesmannschaftsmeisterschaft den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte. "Sonst spielen wir immer nur auf Kreis- oder Bezirksebene", so Wiener.

Ein Grund dafür, dass sich die Größe der Olbernhauer Nachwuchs-Abteilung in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat, ist die intensive Talentsichtung. "Wir haben eine Gruppe an einer Kita und gehören zudem zum Ganztagsangebot der Olbernhauer Oberschule", erklärt Wiener, dessen Verein auch die Erzgebirgsspiele ausrichtet. Um die Bedingungen während der kalten Jahreszeit noch zu verbessern, versucht der Verein, dass in der neuen Turnhalle der Oberschule, die sich derzeit in Planung befindet, auch die Linien eines Tennisfeldes markiert werden. Die Entwicklung soll eben stetig vorangetrieben werden, auch wenn der OTC für das bereits Erreichte einen Förderpreis in Höhe von 500 Euro sowie die Gratulation von Sachsens Innenminister Markus Ulbig persönlich erhielt. "Die ausgezeichneten Projekte sind nicht nur für die Menschen vor Ort von Bedeutung, sondern machen deutlich, welch wichtige Rolle der Vereinssport in unserem Bundesland übernimmt", sagte dieser während der Ehrung in Dresden.