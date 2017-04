Nachwuchsarbeit in der Loipe: Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Für die Skilangläufer der Region geht eine erfolgreiche Saison zu Ende. Doch der Blick zurück fällt auch kritisch aus.

Von Karlheinz Schlegel

erschienen am 12.04.2017



Oberwiesenthal. Einer der längsten und schneereichsten Winter der vergangenen Jahre ist nun auch in Kurort Oberwiesenthal zu Ende. Von Dezember bis Ende März konnten die Skilangläufer in der zurückliegenden Saison ihre Wettkämpfe absolvieren. So waren sie unter anderem im Rahmen der Junior Trophy Erzgebirge, des Sachsenpokals, des Deutschen Schülercups und des Deutschlandpokals unterwegs. Dabei haben die Nachwuchssportler aus Geyer und Neudorf sowie vom Wintersportclub aus Oberwiesenthal erneut Achtungszeichen gesetzt.

Linda Schumacher (Altersklasse U 16) oder Carlos Lang (Schüler 15) vom SSV Geyer sowie Luca Petzold (S 14) vom WSC Oberwiesenthal gewannen die Gesamtwertung im Schülercup, Linda Schumacher außerdem die im Deutschlandpokal. Aber auch die Jüngeren wie Johannes Richter (S 11) aus Neudorf oder Mia-Savannah Korn vom WSC lassen mit ihren Siegen im Sachsenpokal für die Zukunft hoffen.

Doch der verantwortliche Landestrainer Lars Lehmann sieht die Entwicklung des Skilanglaufs auch kritisch: "Die Anzahl der Vereine in der Region ist fast konstant geblieben. Aber die Leistungsfähigkeit ist zum Teil abnehmend." Neben Übungsleitern fehlten auch die Kinder, da ihnen heutzutage alle Möglichkeiten zur Entfaltung offen stehen - anders als noch vor 30 Jahren. Dabei biete Skilanglauf für die Mädchen und Jungen eines der vielseitigsten Bewegungsangebote überhaupt und auch die Wettkampfformate sind laut Lars Lehmann wesentlich attraktiver als noch vor 20 Jahren. Doch für den Erfolg quälen muss man sich auch heute noch.

Auf diesem Gebiet seien die Älteren oft Vorbilder, die sich beispielsweise als SC Norweger Annaberg in der Loipe schinden: Jens Neuber, Bertram Seidel, Ullrich Friedemann, Joachim Kretzschmar, Olaf Meyer, Silke Escher oder Doreen Kretzschmar vertraten die Farben ihres Vereines und damit des Erzgebirges zum Beispiel bei den deutschen Seniorenmeisterschaften. Mit Weltcup-Skilangläuferin Monique Siegel und Toni Escher rückt aber auch schon die nächste Generation nach. Sie gehören zu den aktiven deutschen Spitzenläufern und vertreten das Land zu internationalen Wettkämpfen wie zum Weltcup, zum Continentalcup oder zu den Worldloppets in ganz Europa zum Beispiel. Ruben Kretzschmar hat mit seinen 14 Jahren ebenfalls deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht.

Im Kinderbereich allerdings sieht es für die Norweger in der Loipe schlecht aus. "Wir haben in unserem Verein eine Kinder-Übungsgruppe, die aber nicht auf den Wintersport ausgerichtet ist. Dabei geht es vielmehr darum, den Kindern den Spaß an der Bewegung und eine allgemeine Ausbildung zu vermitteln", erläutert der 26-jährige Toni Escher. Für die technisch anspruchsvollen Skisportarten fehlten dem Verein die Voraussetzungen. So gebe es in Annaberg-Buchholz kaum gespurte Loipen, sei das Gebiet wenig schneesicher. "Zudem benötigt man Übungsleiter, die regelmäßig das Training am frühen Nachmittag abdecken können. Das ist kaum mit einem Vollzeitjob zu vereinbaren. Das ist für uns nicht zu stemmen", ergänzt der Sehmataler. Deshalb sieht er die Aufgabe des Vereines auch eher darin, ehemalige Leistungssportler "aufzufangen" - ihnen Strukturen, eine Gemeinschaft und gute Möglichkeiten einer weiteren sportlichen Betätigung zu geben. "Diese Leute darf der Sport nicht verlieren", argumentiert Escher.

Das aber auch Nachwuchsarbeit mit Kindern durchaus funktionieren kann, beweisen andere etablierte Vereine in der Region wie in Geyer oder Neudorf beispielsweise. Dort gibt es funktionierende Gruppen. Lars Lehmann sieht aber durchaus auch bei den Norwegern gute Möglichkeiten für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. "Annaberg und Umgebung hat sehr viel Potenzial für die Kinder- und Schüleraltersklassen. Es wäre wünschenswert dass sich früher oder später einmal eine Übungsgruppe im Nachwuchsbereich bilden würde - in enger Zusammenarbeit mit dem WSC, mit Neudorf und Geyer", sagt der Landestrainer.

Und er wünscht sich wieder einen Regionaltrainer Ski, der vor allem bei der Sichtung an den Schulen der Region und eben bei der Entwicklung von Kindersportgruppen hilft. Erste positive Zeichen in diese Richtung gebe es bereits.