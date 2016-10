Nicht nur den richtigen Blick fÃ¼r Talente

Nicht nur den richtigen Blick für Talente

Um Nachwuchs auf die Ringermatte zu ziehen, legt sich Anna Löffler als erste sächsische Regionaltrainerin mächtig ins Zeug. Die zunächst bis Ende 2018 befristete Stelle ist ein Modellprojekt.

Von Thomas Kaufmann

Brünlos. 1997, als 14-Jährige, ist Anna Löffler, geborene Landgraf, in den Ringerverein Eichenkranz Lugau eingetreten. "Damals gab es einen ziemlichen Hype, was das Frauenringen betrifft. Dementsprechend breit gestreut war allerdings das Leistungsniveau.Ich bin meinem Bruder Jan gefolgt, habe unter Michael Radtke das Ringkampf-Einmaleins gelernt", erinnert sich die heutige Brünloserin an ihre Anfänge. Ehemann Tobias Löffler ist dagegen im RV Thalheim groß geworden, gehört zum Bundesliga-Team. Und deswegen ist Anna Löffler, die weiterhin den Nachwuchs der Lugauer mitbetreut, mit beiden Klubs verbunden. Seit September gehören weitere dazu.

Denn die junge Frau bekommt mit Auerbach, Gelenau, Zöblitz, Zschopau und Aue fünf weitere Vereine anvertraut. Als erste sächsische Regionaltrainerin im Ringen soll sich die Brünloserin ab dem 1. September vorrangig um den Ringkampf-Nachwuchs im Erzgebirge kümmern. "Mein erster Schritt wird es sein, mit Trainern Kontakt aufzunehmen, Ist-Zustand und Wünsche zu erfragen, Kapazitäten auszuloten", so die 33-Jährige. Manchmal fehle es an Manpower, um Talente zu akquirieren und Trainingsgruppen aufzubauen. "In jedem Verein ein Kindertraining zu übernehmen, funktioniert allerdings nicht. Wo ich unterstützen kann, ist in der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. Hier möchte ich ein Netzwerk aufbauen und kontinuierliche Kontaktpflege sowie Trainingsangebote einbringen", so die C-Lizenz-Trainerin, die im Oktober und November die B-Stufe anstrebt.

Ziel sei es daher, vor allem aus dem Kreis ehemaliger Aktiver neue Übungsleiter zu finden, um die Betreuung von Nachwuchsgruppen zu gewährleisten. "Komm in den Sportverein" laute daher die Devise, weshalb innerhalb der neu geschaffenen Stelle auch mit Regionalkoordinator Fabian Göbel vom Kreissportbund Erzgebirge und den Regionaltrainern in anderen Disziplinen zusammengearbeitet werden soll.

Um im "Ringen um den Nachwuchs" keine Schulterniederlage zu kassieren, sei es zunächst aber wichtig, Vorurteile gegenüber der Sportart abzubauen. Löffler: "Es ist keinesfalls ein hartes Prügeln. Stattdessen werden beim Ringen wichtige Werte wie Körperbeherrschung, Teamgeist, Ehrgeiz und Disziplin vermittelt."

Stehe der Nachwuchs schließlich auf der Matte, geht es für Anna Löffler darum, ein Talentscouting für den Ringerverband Sachsen (RVS) zu betreiben, bei dem die Stelle angesiedelt ist. Zu den Stützpunkten in Chemnitz und Leipzig sollen die Besten wechseln, weshalb sich regelmäßig mit den Landestrainern Andreas Bering, Florian Rau und Carsten Einhorn ausgetauscht werden soll. Eignungsprüfungen für Sportschüler werden daher zu Pflichtterminen. Ebenso als Ansprechpartnerin für Kadersportler der Region stehe die Brünloserin bereit, sei zudem bei Trainingslagern des RVS dabei.

"Ehrenamtlich werde ich das Trainerteam in Lugau auf jeden Fall weiter unterstützen. Auch mein nebenberufliches Fotostudio betreibe ich weiter, sofern es die Zeit zulässt", so die junge Frau, die nicht nur den richtigen Blick für Talente haben will. Für einen auf Neugeborenenfotografie spezialisierten Anbieter hat Anna Löffler fast sechs Jahre lang im Außendienst gearbeitet, selbst Mitarbeiter geschult und Krankenhäuser im Marketing betreut. "Allerdings in Norddeutschland, was mit unserem fünf Jahre alten Sohn nicht mehr zu machen ist", so die studierte Sport- und Marketingmanagerin mit viel Herzblut für den Ringkampfsport. Löffler: "Unsere Familien sind schon immer mit dem Ringen verbunden."

Bis zum 31. Dezember 2018 ist die Stelle befristet. "Knackpunkt bleibt natürlich die Finanzierung. Aber da freuen wir uns, ab dem 1. Januar 2017 den Erzgebirgskreis neben dem Olympiastützpunkt in Leipzig als Geldgeber mit im Boot zu haben. Bis dahin springt der Ringerverband ein", sagt RVS-Präsident Joachim Kühn. Pläne für eine solche Stelle zur Nachwuchsförderung habe er schon lange Zeit in der Schublade liegen. Kühn: "Allerdings hatten bislang die geeignete Person und die nötigen Eigenmittel gefehlt. Bei einer Trainerschulung bin ich mit Anna ins Gespräch gekommen, ihr Interesse haben wir aufgegriffen."

Bedarf sei auf alle Fälle da, nicht nur durch die geringe Anzahl von gerade einmal fünf Mannschaften in der diesjährigen Jugendliga Mitteldeutschland. Selbst auf die Matte musste Anna Löffler für die neue Tätigkeit übrigens auch. Als erste Frau in Sachsen hat sie im Vorjahr das bronzene DRB-Abzeichen ablegen und 33 Griffe von beiden Seiten zeigen müssen - und mit ihren Lugauer Trainerkollegen Jan Nagel und Jens Blachut eifrig dafür geübt.