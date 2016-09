Nicht nur der Erfolg weckt Emotionen

Dass die Leichtathleten der Erzgebirgsauswahl beim 31. Schüler-Länder-vergleich wieder einmal die Nase vorn hatten, war fast eine Randnotiz. Für noch mehr Stolz sorgte bei den Gastgebern das positive Feedback der Gäste aus den anderen Ländern.

Von Andreas Bauer

erschienen am 17.09.2016



Thum. Für Maik Werner steht fest: "Das war der beste Schüler-Ländervergleich, denn ich jemals miterlebt habe." Und das sagt der Regionaltrainer nicht nur, weil sich seine Erzgebirgsauswahl wie in den vergangenen Jahren vor den Vertretungen aus dem tschechischen Louny (2.) und dem slowakischen Lucenec (3.) den Sieg sichern konnte. Was Werner bei dieser 31. Wettkampfauflage im heimischen Thum am meisten beeindruckte, war die tolle Atmosphäre unter den Sportlern und Trainern. Der gastgebende LV 90 Erzgebirge, der ebenso Athleten für die Kreisauswahl stellte wie die Vereine aus Großolbersdorf, Pobershau, Gornsdorf und Schwarzenberg, bot eine passende Plattform. Und diese wussten alle Beteiligten zu nutzen - in jeglicher Hinsicht.

"Es wurden viele Freundschaften geschlossen", sagt Werner, der sich mit seinen tschechischen und slowakischen Kollegen auf Englisch verständigte. Oft half zudem Lehrerin Petra Fairaislova vom Humanistischen Greifenstein-Gymnasium Thum als Dolmetscherin. Schon am Tag vor den Wettbewerben hatte sie viel zu tun, denn gemeinsam ging's ins Besucher-Bergwerk Ehrenfriedersdorf. In der sogenannten Zinngrube fühlten sich vor allem die Gäste aus der Slowakei erstaunlich wohl, weil der Bergbau auch dort zu den Traditionen gehört. "Sie konnten die Arbeit der Bergmänner nachempfinden", sagt Werner, der seine Gäste auch mit auf einen von Bürgermeister Michael Brändel geführten Rundgang durch Thum nahm.

Nach der Übernachtung in der Jugendherberge Hormersdorf, wo später auch die Siegerehrung stattfand, wurde es im Stadion an der Wiesenstraße ernst. Sogar ernster, als nach den zahlreichen Siegen der Erzgebirger in den vergangenen Jahren zu erwarten war. "Bei den Jungen könnte Louny die Nase vorn haben", mutmaßte der Regionaltrainer nach den ersten Resultaten. Beispielsweise musste LV-90-Sprinter Thanh Hu Böse über 100 Meter seinem slowakischen Kontrahenten zunächst den Vortritt lassen. Nach der Niederlage im Vorlauf drehte der Marienberger im Finale den Spieß zwar mit knappem Vorsprung um, doch die Auszeichnung für die beste Einzelleistung im männlichen Bereich ging trotzdem an David Dokoupil. Seine 11,40 Sekunden im ersten Lauf waren einfach spitze. Dies traf bei den Mädchen auf Zuzana Porubcanova, die über 800 Meter mit einer Zeit von 2:21,90 Minuten herausragte und dafür ebenso ausgezeichnet wurde. In der Team-Wertung hatte am Ende dennoch die erste Mannschaft der Gastgeber wieder die Nase vorn. "Die Ausgeglichenheit gab den Ausschlag", sagt Maik Werner, der diesmal zwei Vertretungen an den Start schickte. Grund war das Fehlen der ungarischen Auswahl aus Salgotarjan, die bei der nächsten Auflage 2017 aber wieder dabei sein soll.

Aufgebot Erzgebirgsauswahl I: Julia Zeise (WSG Schwarzenberg-Wildenau), Patricia Löffler (SV 1870 Großolbersdorf), Cathy Frances Neumann, Pauline Leichsenring, Antonia Melzer, Lena Bräuer, Lilly Vogel, Lisa Weißbach, Annika Brückner, Lydia Bräunig (alle LV 90 Erzgebirge), Kevin Reim, Rick Schlömilch, Udo Wlassak, Paul Zeise (alle WSG Schwarzenberg-Wildenau), Björn Oelmann, Thanh Hu Böse, Samuel Uhlig, Nathanael Uhlig, Tom Siegel (alle LV 90 Erzgebirge).

Erzgebirgsauswahl II: Sarah Hahn, Vanessa Winkler, Tabea Grimm, Anika Wohlang, Sarah Hoffmann, Sandra Profaska (alle TSV Elektronik Gornsdorf), Katie Ehmer (WSG Schwarzenberg-Wildenau), Reka Shirzad, Laura Steinbach, Yasmin Scheithauer (alle LV 90 Erzgebirge), Niklas Waldner, Niklas Weise (beide WSG Schwarzenberg-Wildenau), John Viehweger, Wilhelm Beckert (beide TSV Elektronik Gornsdorf), Tilman Reichel (TSV 1872 Pobershau), Aaron Blei, Jonas Porstmann, Elias Lämmel, Lukas Wolfram (alle LV 90 Erzgebirge).