Nonstop Budenzauber: 51 Teams erzielen 596 Tore in 24 Stunden

Das Thumer Mitternachtsturnier gilt als das verrückteste Hallenfußballturnier Sachsens. Nur warum? Und stimmt das auch?

Von Patrick Herrl

erschienen am 20.02.2017



Thum. Es ist längst fester Bestandteil im erzgebirgischen Sportkalender: das Thumer Mitternachtsturnier. Am Wochenende hat das vermeintlich verrückteste Hallenfußballturnier im Freistaat bereits seine 27. Auflage erlebt. Doch warum trägt der Wettstreit überhaupt diesen Titel? Und hat er ihn auch verdient? "Freie Presse" hat mit der Mannschaft "Die Schreib-Maschinen" am Freitagabend teilgenommen und liefert einen Fakten-Check:

Die nackten Zahlen: 1990 startete das Turnier als Vergleich der Thumer Ortsteile. Thum und Herold spielten 24 Stunden ohne Unterbrechung gegeneinander. Mittlerweile sind daraus 51 Freizeitmannschaften geworden, die in acht Kategorien exakt einen Tag lang dem Leder nachjagen. Sie bringen es auf 596 Tore. Die Spieler sowie 550 Zuschauer verdrücken 400 Brötchen und trinken 60 Kästen Bier.

Das Ambiente: Das Mitternachtsturnier wird seit jeher in der Turnhalle an der Wiesenstraße ausgetragen. "Alles ist unglaublich eng, auf dem Zuschauerrang und auf dem Platz. Das macht den Charme aus", sagt Mitorganisator Markus Böttger. Beim Spiel wird zudem die Hallenbande genutzt. Das Ergebnis: hitzig-schneller Fußball, aber stets fair.

Die Stimmung: Zuschauer und Spieler feiern ausgelassen. Spürbar: Der Spaß steht im Vordergrund. Einige Teams bringen ihre eigenen Fanklubs mit, beispielsweise die TBV Thum Allstars. Einer ihrer Anhänger macht sogar den Flitzer, rennt mitten in einer Partie im Bananenkostüm über das Spielfeld.

Die Mannschaften: 51 Teams mit den ausgefallensten Namen wie Dynamo Tresen, Die dicken Nichten im dichten Fichtendickicht und Schlüpferstürmer messen sich. Asylsuchende stellen seit zwei Jahren eine eigene Mannschaft. Andere wiederum scheuen auch keine langen Anreisewege, etwa aus Kreischa und Dresden. Und was sonst kaum vorkommt, ist in Thum gang und gäbe: gemischte Mannschaften mit Männern und Damen.

Die Veranstalter: Ein harter Kern aus fünf Mitgliedern des ESV Thum-Herold, die sich nicht scheuen, Verrücktes auszuprobieren, um dem Ruf des Turniers gerecht zu werden. Diesmal halten sie eine Mannequin-Challenge auf Film fest. Ein Internet-Trend aus den USA, bei dem es darauf ankommt, nichts zu tun: Während des Videos darf sich niemand bewegen, alle Beteiligten spielen quasi Schaufensterpuppen.

Das Fazit: Ausgefallen und einzigartig ist das Thumer Mitternachtsturnier auf jeden Fall. Aber der verrückteste Budenzauber in Sachsen? Für Markus Böttger besteht daran kein Zweifel. "Fußball nonstop, geile Stimmung und begeisterte Mannschaften sprechen für sich. Doch erst die Teilnehmer machen das Turnier so besonders. Da sind viele verrückte Leute dabei." Im positiven Sinn natürlich.