Oberwiesenthaler springen bereits zu Saisonbeginn ein

Massenandrang herrscht am Wochenende in der Sparkassen-Skiarena. Gleich zwei Wettbewerbe sind an den Fichtelberg verlegt worden.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 16.12.2016



Oberwiesenthal. Von wegen unsichere Schneelage im Erzgebirge - bislang sieht es anderswo noch kritischer aus. Zumindest Ruhpolding hat die Langlauf-Rennen des Jugendcups und Deutschlandpokals abgegeben, um den Biathlon-Weltcup Mitte Januar nicht zu gefährden. In Sayda liegt kein Schnee, auch kein künstlicher. Also geht der Vielseitigkeits-Sprint des Sachsenpokals ebenso nach Oberwiesenthal, wo es heißt: "Wir haben alles im Griff."

Am Fichtelberg werden also morgen die Freistil-Sprinter aus allen Teilen Deutschlands ab der AK 16 aufwärts den Punkten nachjagen, am Sonntag folgen die Einzel-Rennen in der klassischen Skilanglauf-Technik. "Die 2,5-Kilometer-Schleife steht sicher, das Flutlicht bietet gute Sicht, alles ist in Zusammenarbeit mit der Schwebebahngesellschaft bestens präpariert worden", sagt Disziplinchef Lutz Hänel. Nun hofft er in den Rennen, die jeweils 9 Uhr gestartet werden, auf gute Platzierungen der hiesigen Sportler. "Unsere Mädchen und Jungen sollen bei allen Wettbewerben mit auf dem Podest stehen", gibt Hänel als Marschroute vor. Schließlich blicken die Verantwortlichen des Stützpunktes Oberwiesenthal bereits auf Mitte Januar, wenn an gleicher Stelle die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden.

Als besonders aussichtsreich schätzt Hänel viele echte Erzgebirger ein. Anna-Maria Dietze aus Seiffen, Viviane Franz aus Dorfchemnitz, Marie Herklotz aus Holzhau, Samuel Weber, Hans Hennig und Franz Bergelt (alle SV Neudorf) und der bereits im Continentalcup startende Stützengrüner Philipp Unger sowie dessen Vereinskollege Justin Gnüchtel sind Beispiele. Hinzu kommen mit Jessia Löschke (Leuna) und Maxim Cervinka (Zittau) zwei U-18-Athleten, die am Stützpunkt Oberwiesenthal ausgebildet werden. "Für einige gilt es während der Saison, den Kaderstatus C oder D/C zu verteidigen beziehungsweise zu erringen", so Hänel.

So weit sind diejenigen, die am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr auf den Parcours gehen, noch nicht. Auf einer Ein-Kilometer-Schleife geht es in den Altersklassen 5 bis 18 darum, Vielseitigkeit zu zeigen. Einbeinfahren, Slalomanstieg, Wellen, Kreisel und Spurwechsel sind einige Stationen, die es zu meistern gilt - egal, ob für Punkte im Sachsenpokal oder der Junior Trophy Erzgebirge.