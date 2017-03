Quartett stemmt sich gegen den Abstieg

Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte soll es für den TSV Jahnsdorf, den Oelsnitzer FC, den FSV Zwönitz und den TSV Elektronik Gornsdorf besser laufen. Einmal mit neuem Trainer.

Von Thomas Kaufmann

erschienen am 11.03.2017



Zwönitz. Schlappe 112 Tage liegen zwischen dem Ende der Hinrunde am 20. November 2016 und dem für morgen anstehenden Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Erzgebirgsliga. Für das Altkreis-Quartett ist trotz der langen Pause das Ziel jedoch das gleiche geblieben. Jahnsdorf, Oelsnitz, Zwönitz und Gornsdorf - alle zwischen Rang 9 und 14 - wollen ans rettende Ufer. In Zwönitz soll dies mit Detlef Eusewig gelingen, der nach Jens Zimniok, Gunnar Lippert und Wolfgang Bude der vierte Trainer in dieser Saison sein soll. Eine Stellungnahme von FSV-Chef Bernd Faulhaber zum "Trainer-Verschleiß" war gestern nicht zu bekommen. Für alle Altkreisteams ist 15 Uhr als Anpfiffzeit festgelegt.

TSV Jahnsdorf (9./14) gg. FSV Zwönitz (13./10). "Die Vorbereitung lief alles andere als positiv. In den Tests haben wir selbst für zu wenig Gefahr gesorgt und zu viele leichte Gegentore kassiert", so TSV-Trainer Carsten Kinas, der zudem ergänzt: "Wir konnten nie in Bestbesetzung antreten, müssen wohl auch noch weiter auf Tom Püschmann verzichten." Ein Punkt sei daher das Mindestziel. Den ersten Auswärtszähler der Saison möchte Detlef Eusewig. Der Wolkensteiner, bis 2015 Coach in Deutschneudorf, trat zum 1. März sein Amt an. "Zuerst muss es wohl darum gehen, sowohl auswärts als auch vorm gegnerischen Tor Selbstvertrauen zu bekommen", so Eusewig. Primäres Ziel bleibe jedoch der Klassenerhalt. Trotz einiger Ausfälle werde der FSV mit einer schlagkräftigen Truppe antreten. (Hinspiel: 0:0)

SV Tirol Dittmannsdorf (3./26) gg. Oelsnitzer FC (11./13). "Ob gespielt werden kann, steht noch nicht fest. Momentan gehen wir aber davon aus", so OFC-Co-Trainer André Förster, den die starke Hinrunde der Dittmannsdorfer nicht überrascht. "Soweit ich es mitbekommen habe, sind sie ohne größere Wehwehchen durchgekommen. Ihnen geht es in etwa so wie uns im vorigen Jahr. Wenn es läuft, dann läuft es." (1:1)

FSV Blau-Weiß Schwarzenberg (7./22) gg. TSV Gornsdorf (14./7). "Trotz des letzten Tabellenplatzes ist die Stimmung gut. Das hat auch das Trainingslager gezeigt. Jetzt geht es darum, das in der Vorbereitung Gezeigte umzusetzen", so TSV-Coach Frank Dost, der in den Freundschaftsspielen einige Positionswechsel ausprobiert "und Erkenntnisse gewonnen" hat. Patrick Hahn und Philipp Kirsten sind allerdings gelbgesperrt. (2:0)