Riedels letzte Bastion

Vor 50 Jahren ist es zum ersten und zum letzten Mal einem Deutschen gelungen, in Slowenien ein Riesenslalomrennen zu gewinnen. Das Aus für die Sportart konnte er damit dennoch nicht verhindern.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 11.03.2017



Oberwiesenthal. Christian Neureuther, Sepp Ferstl, Markus Wasmeier, Armin Bittner und Felix Neureuther haben sich die Zähne daran ausgebissen, was einen Erzgebirger in die Geschichtsbücher einziehen ließ - einen Sieg beim Riesenslalom in Kranjska Gora. Heute vor 50 Jahren gewann Eberhard Riedel vor Ernst Scherzer. Ein Erzgebirger vor einem Vogtländer, zwei vom ehemaligen SC Traktor Oberwiesenthal. Sie zeigten damals den Stars aus den Alpenländern die Skienden. Riedel, der in elf Monaten 80 Jahre alt wird, steht in der Siegerspalte mit Größen wie Jean-Claude Killy, Ingemar Stenmark, Alberto Tomba, Marc Girardelli, Lasse Kjus, Bode Miller, Benjamin Raich, Ted Ligety oder nun Marcel Hirscher.

"Es gab Schwierigkeiten damals. Wegen Tauwetters drohte der Ausfall. Dann erbarmte sich der Wettergott, schickte ein Gewitter, die Temperaturen fielen", erinnert sich der gebürtige Lauterer an jenen 11. März 1967. Wenig später stand er ganz oben auf dem Treppchen. "Ohne Fernsehkameras und ohne eine Schar von Fotografen drumrum", so Riedel. Überhaupt war damals alles anders. "Wir sind nach Zagreb geflogen, dann mit dem Bus in die Berge. Ich war glücklich, wenn mein einziges Paar Ski funktionierte. Heute reisen die Stars mit eigenem Truck und 60 präparierten Skiern um die Welt, heute gibt es zwei kurze Läufe auf perfekt vereisten Pisten", nennt Riedel einige Unterschiede. Als er in Slowenien gewann, war ein Lauf gesteckt. "Wenn ich mich recht erinnere aber dafür mit 71 statt mit 40 Toren wie jetzt", sagt der Schützling von Joachim Loos, der die Gruppe vom Fichtelberg damals in die Weltspitze geführt hatte.

Eberhard Riedel hatte 1961 bereits das legendäre Rennen am Chuenisbärgli in Adelboden gewonnen. "Fast anderthalb Sekunden habe ich Olympiasieger Roger Staub aus der Schweiz dort abgeknöpft", erinnert sich Riedel. Erst 53 Jahre später schaffte es mit Felix Neureuther wieder ein Deutscher, diesen Erfolg zu wiederholen. Noch aber bleibt also Kranjska Gora als letzte "Riedelsche Bastion", obwohl es damals Internationales FIS-1A-Rennen war hieß und erst ab 1968 ganz offiziell zum Weltcup gehörte. "Dass ich dort gewonnen habe, darauf bin ich stolz", sagt der rüstige Pensionär, der dreimal zu Olympia durfte.

1960, 1964 und 1968 war er als Sportler dabei, galt als Riesentalent. Eine Olympiamedaille blieb Riedel jedoch versagt. Etwa vier Wochen vor den Olympischen Spielen in Grenoble, wo der Franzose Killy alle Alpinskiwettbewerbe gewann, hatten er und seine Mitstreiter bereits erfahren, dass die DDR-Sportführung das Kapitel beenden würde. "Da können Sie sich ja vorstellen, wie uns zumute war und mit welchen Gefühlen wir nach Frankreich gefahren sind. Und trotzdem: Hätte ich einen der ersten sechs Plätze belegt, wäre vielleicht eine andere Entscheidung getroffen worden", glaubt Riedel noch heute. Doch es sollte nicht sein: "Uns waren zwei Tage vorm Wettkampf schon die Sprechfunkgeräte abgenommen worden, ich hatte bei 20 Zentimeter Neuschnee mit einer hohen Startnummer keine Chance", erinnert sich der 79-Jährige, der in Grenoble 13. im Slalom und nur 41. im Riesenslalom wurde. Das folgende Aus für den laut DDR-Sportführung "nicht förderwürdigen Skisport" war gleichbedeutend mit Riedels Karriereende.

Die Geschichte grämt ihn bis heute. Dennoch würde er alles wieder wie damals machen. Dem Sport ist Eberhard Riedel treu geblieben, als Sportwissenschaftler und Trainer. Seine Diplomarbeit hat er über Schanzenanläufe geschrieben, SED-Chef Walter Ulbricht hat er das Skifahren gelehrt, als FDJ-ler war er Abgeordneter der Volkskammer. "Als erfolgreiche Sportler genossen wir im Erzgebirge viele Sympathien. Die Leute haben uns gefeiert. Wir hätten uns nie getraut, dem System die Stirn zu bieten", erklärt der Vater zweier Söhne den Grat zwischen Achtung und Ächtung.

Dass Oberwiesenthaler einst auch im alpinen Skisport konkurrenzfähig waren, liegt in der Athletik. "Wir hätten die Pisten dreimal fahren können, ohne müde zu werden. Dadurch konnten wir uns als Mittelgebirger in der Weltspitze durchsetzen", so Riedel. Heute lebt er noch immer im Erzgebirge, fährt dort die Hänge hinab. Angst hat er keine, auch mit fast 80 nicht. Denn letztlich war der Fichtelberg Schlüssel zu Erfolgen in den Alpen und anderswo. "Wir haben unter der Seilbahn 129,7 Stundenkilometer als Maximaltempo gemessen", sagt der einst beste Rennläufer der DDR, der nicht nur die legendäre Streif hinabgezischt ist. Aber dort, an der Hausbergkante in Kitzbühel, schossen Eberhard Riedel vor nicht allzu langer Zeit Erinnerungen in den Kopf: "Da hab' ich angefangen zu heulen."