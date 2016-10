Schmuddelwetter getrotzt

Tausende Zuschauer haben sich am Samstag das Enduro-Spektakel rund um die MZ-Stadt nicht entgehen lassen. In der B-Lizenz-Kategorie bestimmten die Fahrer aus der Region das Niveau mit.

Von Thomas Fritzsch

erschienen am 24.10.2016



Zschopau. Das Enduro-Spektakel "Rund um Zschopau" hat am Wochenende wieder die Zuschauer zuhauf in seinen Bann gezogen. Die Besucher drängten sich zu Tausenden an den neuralgischen Punkten wie beispielsweise dem Börnichener Schlammloch, dem Skihang oder dem Steinbruch in Venusberg. Selbst das Schmuddelwetter mit Temperaturen weit im einstelligen Bereich und die zeitweisen Regenschauer hielten sie nicht ab. Dabei sorgte der Regen für jede Menge Matsch und Morast.

Zu denen, die am Besten mit den Bedingungen zurecht gekommen sind, gehörte Morris Schneider. Der Zschopauer hatte einen perfekten Tag erwischt und gewann nicht nur die Klasse E3B souverän. Er holte sich auch das Tages-Championat in der B-Lizenz, wenn auch nur mit einem knappen 16-Sekunden-Polster nach sechs Sonderprüfungen auf den 16-jährigen Florian Görner. Sieger Morris Schneider: "In der ersten Prüfung habe ich gleich etwas Vorsprung herausgeholt und bin Bestzeit gefahren. In den zwei folgenden Prüfungen hat sich das wiederholt. Damit bin ganz entspannt ins Ziel gerollt. Trotz der Nässe war alles fahrbar. Die Abfahrt in Witzschdorf hat sich allerdings als heikel entpuppt. Da war absolute Aufmerksamkeit gefragt."

Florian Görner konnte sich bei seiner Enduro-Wettkampfpremiere freuen. Der Scharfensteiner gewann souverän im Jugend-Cup und verwies mit vier Minuten Vorsprung Luca Fischeder aus Geringswalde auf Platz 2. Einen Dreifacherfolg sicherte sich ein Trio aus der Region in der Senioren-Wertung: Jens Oestreich aus Lengefeld siegte vor René Landrock aus Ehrenfriedersdorf und Udo Grellmann aus Hopfgarten.

Bei einer Ausfallquote von 71 Prozent in besagter Klasse gehörte der Flöhaer Tilo Hientzsch zu denjenigen, die es ins Ziel geschafft haben. Dass der 45-Jährige überhaupt starten konnte, hat er einer Wette mit Freundin Kristin Baar zu verdanken. Sie hatten vereinbart: "Wird es ein Mädchen, fahre ich nicht in Zschopau. Sie entgegnete, wird es aber ein Junge, fährst du", erzählt er. Klein-Mattis hat am 18. Oktober das Licht der Welt erblickt. Unabhängig davon steht sein Entschluss fest, dass es altersbedingt seine letzte Teilnahme in Zschopau war. "Das Rennen war sehr anstrengend. Der Regen hat es schwer gemacht, eine Linie zu finden."