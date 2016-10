SchÃ¼tzen ehren ihre Treffsichersten

Schützen ehren ihre Treffsichersten

Der neue Schützenkönig des Erzgebirges kommt aus Wünschendorf. Das Geheimnis wurde im Berghotel Greifensteine gelüftet.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 10.10.2016



Ehrenfriedersdorf. Ulrich Findeisen ist eine Art Universalsportler. "Der Wünschendorfer schießt fast alle Disziplinen, Klein- und Großkaliberkurzwaffen, Vorderlader und Ordonnanzgewehr. Und er nimmt regelmäßig an Kreis-, Bezirks, Sachsen- und deutschen Meisterschaften teil", sagt Kreisschützenmeister Frank Wachter. Mit der jetzigen Ehrung hat dieses Engagement aber nichts zu tun. Denn wer gewinnen will, muss mit einem Schuss möglichst genau ins Schwarze treffen - das hat Ulrich Findeisen nach 2003 zum zweiten Mal geschafft. Er, zudem noch Vorsitzender seines Heimatvereins, stand demzufolge im Mittelpunkt der Proklamation des Schützenkönigs beim Schützenball am Samstag im Berghotel an den Greifensteinen. Da der Gewinner jedoch zwischen dem eigentlichen Wettkampf und dem Schützenball stets streng geheim bleibt, ist immer Spannung unter den Gesandten der 1347 Mitglieder aus den 38 Vereinen des Erzgebirgsschützenbundes angesagt. "Tendenz steigend", sagt Schützenmeister Wachter.

Er durfte nun die Erfolgreichsten ehren. Dazu gehören zunehmend Jugendliche. Lisa Schneider und Johanna Lorenz erhielten beispielsweise die Ehrenspange in Bronze, weil sie kürzlich deutsche Meisterinnen im Pistolenschießen geworden waren. Mit Agnes Völker aus Burgstädt hatten sie in München für Sachsen den Mannschaftstitel der Juniorinnen gewonnen.

Weitere Geehrte: Frank Haustein (PFG Annaberg-Buchholz) Verdienstkreuz des ESB-SSK 2 in Gold; Thomas Müller (Schlettau/Frohnau) Verdienstkreuz in Silber; Holger Krögerrecklenfort (PSG Königswalde) Ehrenplakette des SSB in Silber