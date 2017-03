Skikaiser, Schmerzen, Silber, Sprüche, Süßes und Starallüren

388, 222, 50 - Zahlen, die in Oberwiesenthal die Runde machen. Auf sie würde jeder Ort stolz sein, denn sie sind gewiss weit und breit einmalig.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 01.04.2017



Oberwiesenthal. Sieben Medaillen pro Jahr bringen Oberwiesenthals Wintersportler durchschnittlich seit 1962 an den Fichtelberg. Gezählt werden diesbezüglich die von Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften der Erwachsenen und Junioren. 2017 sind neun hinzugekommen. "Das macht 388 Medaillen, die unsere Sportler bisher gewonnen haben", so Chefstatistikerin Heike Hünefeld während des Sportlerempfangs.

Sie, die auch auf der Bühne durch das Programm führte, kennt die Zahlen immer ganz genau. Und sie entlockt den Athleten auch einiges, prallt aber manchmal auch ab. Lustig anzuhören das Ganze, denn nach Ende einer Saison darf sich die Lockerheit natürlich Bahn brechen. So beispielsweise bei Ralf Palik, obwohl ihm hätte auch zum Heulen sein können. Der 26-Jährige hatte zur Europameisterschaft am Königssee mit seinem Einzelsilber die 222. Plakette für die Oberwiesenthaler Rodler gewonnen. "Geil, bester Deutscher", kommentierte Palik den Erfolg, dem er noch Gold mit der Teamstaffel folgen ließ. Später wurde er etwas nachdenklicher. Denn in Oberhof hatte er sich wenige Tage so sehr gefreut, dass er sich beim Jubeln die Schulter auskugelte. Trotzdem ist er nach Südkorea mitgeflogen, um die Olympiabahn zu testen. "Nur im Training, aus dem Liegen heraus", erklärte der Sportsoldat. "Inzwischen bin ich nach der Operation in Chemnitz zur Reha. Es wird alles gut", sagt der Erzgebirger, der bislang den Arm aber nur bis in die Waagerechte heben kann. "Ein Knorpel ist abgerissen, der ist repariert worden und muss erst wieder richtig anwachsen."

"Stolz wie Bolle" - dies bemerkte WSC-Vorsitzender Toralf Kirsten am Mikrofon gleich zweimal - ist er auf "all unsere Sportler ohne Starallüren". Dazu gehört auch "Eric 1., der Skikaiser der Nordischen Kombination", wie Heike Hünefeld den nunmehrigen fünffachen Weltcupgesamtsieger taufte. Seine Einzelsilbermedaille war zugleich die 50. eines Oberwiesenthaler Sportlers bei Weltmeisterschaften. Doch der Überflieger aus Geyer, dessen Skiverein von Oberwiesenthals Bürgermeister Mirko Ernst ausdrücklich für die nachhaltige Nachwuchsarbeit gelobt wurde, bleibt bescheiden wie eh und je. Natürlich will er zu seinen bisher 41 Weltcupsiegen noch einige mehr. "Den legendären Hannu Manninen einzuholen, wäre aber eine große Geschichte", so der 28-Jährige. Der Finne hat 48 Einzelsiege in seiner Erfolgsliste stehen. Wo die fünfte Frenzelsche Weltcupkugel stehen wird, das ließ sich der Kombinierer allerdings nicht entlocken. "Frank Erlbeck wäre nicht abgeneigt", stichelte Heike Hünefeld mit dem indirekten Hinweis auf den Heimtrainer. Erfolglos.

Locker drauf war auch Skispringer Richard Freitag. Denn als die Moderatorin erläuterte, dass Schanzenadler vom Fichtelberg immer dann Medaillen gewinnen, wenn ein Deutscher zu den Sprungrichtern gehört, dass dies in Pyeongchang bei Olympia 2018 auch sein wird und dass deshalb ja nichts mehr schief gehen kann, konterte der schlagfertige Athlet: "Okay, dann brauch' ich ja nicht mehr zu trainieren." Unabhängig von Hünefelds Weissagung "2018 wird dein Jahr" blickte der 25-Jährige, der direkt aus Planica vom Skifliegen in die Heimat gesegelt war, noch einmal auf die WM zurück: "Der 4. Platz macht nicht so Spaß. Wir hatten zwar nicht das Glück auf unserer Seite, aber wir hätten auch etwas weiter springen können", so der "Richie", bei dem nun erst einmal die Luft raus ist.

"Einfach mal losfahren und gucken was passiert", will im Hinblick auf Pyeongchang auch Katharina Hennig. Die Skilangläuferin hatte sich bereits für die Erwachsenenweltmeisterschaft in Lathi qualifiziert, sich dort in den Einzelrennen bestens geschlagen und in der Staffel überdreht. "Ich setze mich nicht unter Druck", versicherte die 20-Jährige, die aber eingestand, davon überrascht zu sein "wie schnell alles geht". Denn sie hatte nur mit einem Start zur Junioren-WM gerechnet.

Einfach mal losfahren - dies könnte auch für Julia Taubitz gelten. Die U-23-Vizeweltmeisterin, "die es in Sigulda mal umgelegt hatte", kam auf der Bahn in Südkorea bestens zurecht. Bronze - allerdings ein Jahr zu früh bei der Olympiaprobe. "Wenn es so weitergeht, ist aber alles in Ordnung", sagte die Annabergerin. Und: "In Deutschland wird es schwieriger, sich zu qualifizieren."

So - und in ähnlicher Art -durften die Sportler ihren Empfang in der Heimat genießen. Präsente und süße Torten aus dem Café König gab es dazu. Und Landrat Frank Vogel bemerkte letztlich zusammenfassend und treffend zur Ansammlung der Spitzensportler: "Wer herschaut, weiß, das sucht seinesgleichen."