Spätstarter schreibt gleich in seiner ersten Saison Geschichte

Auf den Tag genau vor 90 Jahren wurde Motorradrennfahrer Arthur Müller zum Deutschen Meister erklärt. Für den Zschopauer stehen auch Weltrekorde zu Buche.

Von Thomas Fritzsch

erschienen am 30.11.2016



Zschopau. Seit ihrem Geburtsjahr 1924 bringt die Deutsche Motorrad- Meisterschaft immer wieder Ausnahmerennsportler hervor. Einer aus der Vergangenheit ist der Zschopauer Arthur Müller. Im Gegensatz zu den heutigen Piloten, die wie der zweitjüngste Weltmeister Marc Marquez (17) aus Spanien sehr zeitig in den Straßenrennsport einsteigen, startete der Erzgebirger seine Karriere im Motorradsattel erst relativ spät. Im Alter von 21 Jahren ging er beim Eilenriede-Rennen nahe Hannover am 18. April 1926 in der Klasse bis 175 ccm erstmals an den Start. Der DKW-Werksfahrer gewann auf Anhieb - und ließ diesem Sieg viele weitere folgen.

Nur einen Monat nach seinem Debüt legte Arthur Müller, der am 29. Juni 1904 in der thüringischen Gemeinde Rasephas geboren wurde, auf der Solitude in Stuttgart nach. Ende Juni ging es auf dem Marienberger Dreieck, das seinerzeit Zehntausende Zuschauer magisch anzog, weiter. Auf jener Strecke schrieb der Zschopauer, der als Kind mit seiner Familie ins Erzgebirge gezogen war, in den Folgejahren Geschichte. Zunächst stand auf seiner Heimstrecke ein zweiter Platz zu Buche. Insgesamt schaffte es der ungestüme DKW-Werksfahrer in jenem Jahr bei neun Rennen aufs Podest. Dies war ausschlaggebend für seine Wahl zum erfolgreichsten Motorsportler des Jahres 1926. Die Deutsche Motorrad-Sportgemeinschaft (DMS) in Berlin ernannte Arthur Müller am 30. November zum Deutschen Meister (Klasse bis 175 ccm). Damit trat er in die Fußstapfen von Hermann Weber, Motorrad-Konstrukteur und DKW-Rennfahrer der ersten Stunde, der ein Jahr vorher diese Hubraumklasse dominiert hatte.

Seine wohl größte Leistung im Premierenjahr 1926 vollbrachte Arthur Müller am 29. September auf der Avus in Berlin, als der Are-175- Pilot gleich mehrere Weltrekorde aufstellte. In einer Stunde legte er 101 Kilometer zurück - so viele wie kein Motorradfahrer zuvor. Auch die Werte über zwei (195 km) und drei Stunden (289 km) stellten Bestmarken dar. Doch Arthur Müller war nicht nur ein passionierter Straßenrennsportler, er erzielte auch im damaligen Grasbahnsport sowie im Geländesport zahlreiche Erfolge. So war der Zschopauer als einer der ersten DKW-Werksfahrer bei der elften Auflage der Sechstagefahrt 1929 über mehrere Länder von München bis Genf dabei. Obwohl der Zschopauer mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, holte er Bronze. Vier Jahre später wurde in Llandrindod Wells (Wales) erstmals eine DKW-Silbervasen-Mannschaft B mit Arthur Müller, Herbert Kirchberg und Fritz Trägner eingesetzt, denen geschlossen technische Probleme zu schaffen machten. Nach sechs strapaziösen Tagen fuhren sie dennoch durchs Ziel und gewannen Bronze. Da 1933 auch die reine BMW-Werksmannschaft erstmals als Sieger der Trophy hervorging, war im Folgejahr Deutschland das Sechstagefahrt-Ausrichterland. In Garmisch-Partenkirchen jedoch schleppte sich die DKW-Werksmannschaft und A-Auswahl in veränderter Besetzung mit Arthur Müller, Arthur Geiß und Walfried Winkler wiederum geschlossen mit gravierenden Material-Problemen buchstäblich ins Ziel (Platz 11). Besser lief es für das Trio 1933 und 1934 bei der Drei-Tage-Harz-Fahrt, wo beide Male strafpunktfrei für die DKW-Fabrikmannschaftsfahrer eine Goldmedaille zu Buche stand.

Nach einem bewegten Leben starb der Vater dreier Söhne und einer Tochter am 11. Juli 1983 im niedersächsischen Holzminden.