Stollberger Ex-Profi lässt mit Strom die Muskeln wachsen

Als Inhaber eines Fitnessstudios in der Pfarrstraße hat Daniel Rupf den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Vor allem der elektronischen Muskelstimulation hat sich der 30-Jährige verschrieben.

Von Georg Dostmann

erschienen am 11.02.2017



Stollberg. Elektronische Muskelstimulation (EMS) heißt das Ganzkörpertraining, das Daniel Rupf in seiner zu Ende gehenden Karriere als Profifußballer selbst geholfen hat. Auch wenn ihm der ganz große Durchbruch in die Bundesliga nicht gelungen ist, kann der 30-Jährige beispielsweise auf mehr als 180 Einsätze in der Regionalliga (3./4. Liga) verweisen. "Am Ende der Saison ist Schluss. Maximal in der Oberliga werde ich noch spielen oder mich nach einer Trainerstelle umschauen", äußert der Stollberger, der einst bei Glückauf mit dem Fußballspielen begonnen hatte.

Zwölf Jahre lang trug Daniel Rupf das Trikot des FC Erzgebirge Aue, für den er in den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 unter Trainer Gerd Schädlich fünfmal in der 2. Liga zum Einsatz kam. Aufgrund des sportlichen Abstiegs und wegen Konflikten mit dem damals neuen Trainer Heiko Weber wechselte Daniel Rupf 2008 in die Regionalliga zu Sachsen Leipzig. "Mein dortiger Trainer Dirk Heyne setzte bereits einmal die Woche die elektronische Muskelstimulation ein. Ich habe damals schon gemerkt, dass das Training deutlich effektiver ist", so der Stollberger. Ein Jahr später meldete der Verein Insolvenz an, woraufhin Daniel Rupf für fünf Jahre zum VFC Plauen umsiedelte. Auch die Spitzenstädter bezogen EMS bereits in ihr Training ein.

Parallel zu seiner Fußballerkarriere absolvierte Daniel Rupf von 2011 bis 2013 ein Fernstudium im Fach "Sportmanagement". Vor der Saison 2014/15 heuerte Rupf beim FC Carl Zeiss Jena an, bis er über den FSV Budissa Bautzen Anfang vergangenen Jahres zum VfB Auerbach gelangte und dort im Sommer bereits zum Kapitän ernannt wurde.

Auch wenn die Strukturen bei den Vogtländern ähnlich denen im Profifußball sind, handele es sich bei dem Regionalligisten um einen Amateurverein. Vom Spielergehalt könne man nicht leben, weshalb für Rupf die Suche nach einer neuen Haupttätigkeit begann: "Mein Ziel war es, mich mit der EMS in Stollberg selbstständig zu machen. Im Erzgebirgskreis gibt es so etwas meines Wissens bislang noch nicht. Die nächsten Anbieter befinden sich erst in Chemnitz oder Zwickau."

Mit seinem eigenen Studio unter dem Namen "Betriebsfit" hat sich Daniel Rupf vor allem auf Unternehmen spezialisiert, da diese oftmals zu wenig für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter leisten. Unter dem Slogan "Stärken Sie ihrer Firma den Rücken" möchten Rupf sowie Sportpsychologin und Personaltrainerin Carolyn Rau ihren Kunden zu gesünderen Mitarbeitern und einem reduzierten Krankenstand verhelfen. "Der letztlich mit einer Kostensenkung für die Unternehmen verbunden ist", so Rupf. Neben einer Reduzierung von Rückenbeschwerden ermöglicht die EMS-Methode auch den Muskelaufbau nach einer Verletzung. Deshalb arbeitet das Studio bereits mit mehreren Sportvereinen aus der Region zusammen.

Während des 20-minütigen Trainings bekommen Nutzer eine mit Elektroden versehene Weste angelegt, die zusätzlich auch Arm- und Beinelektroden enthält. Anschließend wird daran ein EMS-Gerät angeschlossen und unter Anleitung eines Personaltrainers trainiert. Wo dies passiert, sei egal. Die Technik ist nicht nur im Studio, sondern auch direkt in den Firmen einsetzbar.