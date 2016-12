Suche nach Talenten des Jahres beginnt

Nachwuchssportler, die besondere Leistungen vollbracht haben, sollen bald in Stollberg geehrt werden. Zunächst sind Vorschläge gefragt.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 23.12.2016



Annaberg-Buchholz. Am 7. April 2017 wird es so weit sein. Dann werden die erfolgreichsten Nachwuchssportler in den Kategorien Mädchen, Jungen und Mannschaften zur Talentegala im "Bürgergarten" Stollberg geehrt. Doch bevor es zur Auszeichnungsfeier geht, sind einige Hürden zu nehmen. Beispielsweise die Vorschlagsrunde, die heute beginnt und am 16. Januar endet. Dazu müssen diejenigen, die Kandidaten vorschlagen, den oben stehenden Coupon vollständig ausfüllen. Außerdem ist es notwendig, ein Foto einzusenden. Dieses muss in digitaler Form per E-Mail an eine der am Ende dieses Textes aufgeführten Adressen geschickt werden. Grundsätzlich gilt, dass vorgeschlagene Mädchen, Jungen und Mannschaftsmitglieder für einen Verein aus dem Erzgebirgskreis starten oder im Erzgebirgskreis wohnen müssen. Nur die Erfolge des Jahres 2016 gehen ein.

Um dem modernen Zeitalter Rechnung zu tragen und noch mehr Kandidaten die Chance zu geben, auf Stimmenfang zu gehen, gibt es diesmal ein reines Online-Voting. Das Organisationskomitee aus Vertretern der "Freien Presse", der Erzgebirgssparkasse, des Kreissportbunds und des Landratsamts hat festgelegt, dass die Liste der Bewerber dennoch nicht unendlich lang sein darf und sie deshalb auf 20 Vorschläge pro Kategorie begrenzt. Damit kommen fast doppelt so viele Kandidaten auf die Abstimmungsliste als in den Jahren zuvor. Neu ist zudem, dass nach Festlegung der Kandidatenliste jeder Abstimmende später in den Kategorien die Plätze 1 bis 6 und nicht mehr nur ein Kreuz an seinen Favoriten vergeben muss. "Dadurch erwarten wir ein korrekteres und bunteres Bild in den Ergebnislisten", erklärt Kreissportbundgeschäftsführer Daniel Schneider. Denn für die einzelnen Ränge werden dann automatisch 8, 6, 4, 3, 2 und 1 Punkt(e) verrechnet - so, wie es auch bei anderen großen Publikumswahlen der Fall ist.

Vorschläge darf jedermann einreichen - entweder per Coupon oder per E-Mail. Sind alle Felder ausgefüllt, gelangt der Vorschlag in die erste Abstimmungsrunde.

E-Mail-Adressen: post@ksberzgebirge.de erzgebirgssport@freiepresse.de

Internet: www.ksberzgebirge.de