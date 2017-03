Superläufe im Sog der Weltmeisterschaft

Ein fleißiges Häuflein hat Aktiven und Zuschauern der internationalen deutschen Titelkämpfe im Modellautosport eine Menge geboten. Belohnt wurden die Gelenauer mit einem Klassensieg.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 22.03.2017



Gelenau. Uwe Sieber hat mit seinen Mitstreitern vom TSV Gelenau das Sportareal "Erzgebirgsblick" in eine super Wettkampfarena verwandelt und dafür eine Menge Applaus geerntet. Die Aktiven gleich mit. Die waren überrascht, sind so viele Zuschauer nicht gewöhnt. ",Die Stimmung ist hier ja wie im Fußballstadion', haben mir einige gesagt", war Sieber zufrieden. Der Aufwand für die Internationale Deutsche Meisterschaft hatte sich gelohnt - in zweifacher Hinsicht. Denn der Zuspruch lag weit über den Erwartungen, die Leute fieberten mit, klatschten und raunten, wenn es Führungswechsel oder Fahrfehler gab. "Und mit den Plätzen 1 und 3 haben wir auch sportlich gezeigt, dass wir wer sind", so der TSV-Gesamtleiter.

Allen voran sein Sohn Daniel. Der 29-Jährige zeigte Nerven wie Drahtseile. In der Modified-Klasse, das ist die mit den schnellsten Autos, gewann er nach Platz 2 im ersten der drei Finalläufe die beiden abschließenden. Er setzte Favorit Markus Mobers dermaßen unter Druck, dass dieser einmal von der Strecke flog und sich einmal kurz verbremste. Dies reichte dem Gelenauer, um vorbeizuziehen, die Gesamtwertung zu gewinnen und sich damit zugleich für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Südafrika zu qualifizieren. "Natürlich bin ich zufrieden. Vor allem aber mit dieser tollen Kulisse, die uns richtig gepuscht hat", sagte der Gewinner.

Fast hätten die Gastgeber durch Moritz Hilbert einen zweiten Titel bejubeln dürfen. Doch an seinem Stock-Car machte sich ein Ritzel selbstständig. "Eine kleine Madenschraube hat sich gelockert und uns um den Sieg gebracht", sagte Vater Carsten angesäuert, nachdem das Hilbert-Auto als Führendes einfach stehen geblieben ist. Die Technik ist eben eine Wissenschaft für sich, auch im Modellsport. Denn was die Bastler mit ihren kleinen Flitzern alles so anstellen, nötigt Respekt ab. Nicht nur, dass vor den Rennen die Halle mit Teppich ausgeklebt werden muss, Fahrerstände, Boxengasse und ein Schleifzimmer angeboten werden müssen. Nein, auch an den Autos ist eine Menge zu tun. Sieber: "Wer gewinnen will, darf nichts dem Zufall überlassen."