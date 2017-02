Toller Aktion der Fans fehlt nur die sportliche Krönung

Rund 300 Anhänger haben am Sonnabend die Zweitliga-Handballer des EHV Aue in Dessau angefeuert. Die Partie ging zwar mit 25:29 verloren, im Sonderzug war die Stimmung dennoch gut.

Von Ralf Wendland

erschienen am 13.02.2017



Dessau/Aue. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das haben sich rund 200 EHV-Fans gesagt, die in der Nacht zum Sonntag nach der 25:29-Niederlage (13:13) im Sonderzug vom Zweitliga-Ostderby der Auer Handballer beim Dessau-Roßlauer HV heimfuhren. "Wir brauchen eure Punkte nicht", klang es durch die Triebwagen, und natürlich durfte auch das Steigerlied auf der Reise zurück ins Erzgebirge nicht fehlen. Klar hätten sich die Anhänger gewünscht, die Erfolgsserie ihrer Idole dauert an, aber in die Geschichte des Vereins geht der Tag ohnehin ein.

15 Uhr war der Sonderzug am Sonnabend in Aue gestartet. Auf dem Zielbahnhof wurden die EHV-Anhänger vom Dessauer Maskottchen empfangen und in Bussen zur Anhalt-Arena gebracht. Bereits zwei Stunden vor Anwurf der Partie nahmen die Erzgebirger den Gästeblock in Besitz, bauten zehn große Trommeln und zwei Marschtrommeln auf. Mit Autos reisten weitere rund 100 Fans aus allen Himmelsrichtungen an. "Es ist einfach stark, auswärts mit so vielen Leuten unterwegs zu sein", sagte Jens Krüger vom EHV-Fanclub Victoria 96. Jörg Meinhardt, der die Aktion angeschoben und den Sonderzug organisiert hatte, sprach von einem Meilenstein für den Auer Handball. "Einfach genial. Alles lief perfekt und entspannt. In der Fanarbeit habe ich eine gewisse Routine, aber das war schon aufregend. Ich genieße es, weil es für den Verein sensationell ist", erklärte der Fanbeauftragte.

Und so hat eben bereits der Empfang am Bahnhof in Dessau alle beeindruckt. "Wir werden nicht von der Polizei, sondern von den Gast- gebern erwartet, das ist super", so Meinhardt. Das habe auch etwas damit zu tun, was über die Jahre in der Fanszene aufgebaut worden sei. "Die Früchte ernten wir jetzt." Natürlich gaben die Anhänger während des Spiels alles. Und danach feierten sie ihr Team, obwohl es verloren hatte. "Die Stimmung war phänomenal, und es hat sich gelohnt, nach Dessau zu fahren, auch wenn es für den EHV nicht ganz so gut ausgegangen ist", sagte Christin Wilde aus Mülsen. Mariann Fust aus Bielefeld ist durch EHV-Spieler Kevin Roch zum Anhänger der Auer geworden. "Wir haben uns irgendwann einmal im Urlaub kennengelernt, und Kevin hat uns zu Fans gemacht. Die Niederlage jetzt ist zwar schade, aber kein Beinbruch", fand die 32-Jährige.

Trainer Stephan Swat war natürlich dankbar für das, was er da auf den Rängen zu sehen und zu hören bekam. "Wir hatten eine super Unterstützung. Es ist schade, dass wir das nicht mit einem Sieg zurückzahlen konnten. Die Niederlage tut weh, und es ist traurig, aber damit müssen wir umgehen. Dessau ist in der entscheidenden Phase einfach leidenschaftlicher gewesen und hatte mehr Willen, und wir waren zu ängstlich." Bis weit in die zweite Hälfte hinein hatte Aue nämlich meist vorgelegt.

Geburtstagskind Marcel Schäfer bekam in Dessau nur eine sehr kurze Einsatzzeit. Er hatte so kaum Einfluss aufs Ergebnis, und seinen Kollegen glückte es nicht, ihm einen Sieg zu schenken. Aber wie schon erwähnt: Ein wenig gefeiert wurde auf der Heimfahrt - während der die Mannschaft mit im Zug saß - trotzdem. Schließlich steht der EHV in der 2. Bundesliga weiter auf Platz 11, also zwei Ränge vor Dessau. Und so vergingen die zwei Stunden wie im Flug, bis Fans und Spieler gegen 0.30 Uhr wieder in Aue ankamen.