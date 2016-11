Trotz Reha mitten unter Veilchen

Schmucke Häuser, schicke Vorgärten, sogar eine kleine Kapelle - Donaustauf wirkt verschlafen. Aber mittendrin hellwach: Martin Männel.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 05.11.2016



Aue. Edenreha ist ein moderner Bau mit Holz und Glas - eine große Rehabilitationsklinik, wie zu vermuten, ist es nicht. Doch beim Betreten wird klar, dass das Zentrum für Physiotherapie und Rehabilitation ein Geheimtipp ist, weil sich das Team auf die Behandlung von Leistungssportlern spezialisiert hat. An einer Wand hängen signierte Trikots von Nationalspielern. Persönliche Gruß- und Dankesbotschaften an "Klausi" stehen drauf. Vielleicht auch bald die von Martin Männel.

"Klausi" ist Klaus Eder, der Physiotherapeut der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Zwei Wochen lang ging auch der Kapitän und Torwart des FC Erzgebirge Aue, Martin Männel, in der Edenreha ein und aus. Nach seiner schweren Ellenbogenverletzung, die er sich im Spiel gegen Arminia Bielefeld zugezogen hat, absolvierte er dort ein straffes Programm mit manueller Therapie, Massagen, Spezialtraining und Muskelbewegung. Durch die Verletzung und die zwei notwendigen Operationen sei im Arm Muskulatur verloren gegangen, die es nun wieder aufzubauen gilt. Moderne, hochwertige Trainingsgeräte und der ein oder andere Trick der Therapeuten sollen dabei helfen.

Physiotherapeut Matthias Breunig beispielsweise bandagiert mit einem speziellen Gummiband Männels Ellenbogen. Er wickelt es so straff, dass es sogar beim Zuschauen wehtut. Sinn und Zweck des sogenannten Flossings ist es, fließende Ströme zu unterbrechen. Die Behandlungsmethode ist sehr jung und führt nur richtig angewendet zum Erfolg. Doch Breunig ist vom Nutzen überzeugt, auch Patient Männel scheint nach der Anwendung sehr zufrieden.

"Die Klinik habe ich mir selbst herausgesucht, es war ein Tipp von Pascals Papa", sagt Männel und meint damit den Torwarttrainer der Nationalmannschaft, Andreas Köpke. Dessen Sohn, Stürmer Pascal Köpke, spielt seit dem vergangenen Winter im Veilchen-Trikot. "Ich war ihm sehr dankbar, weil es sehr schwer ist, hier überhaupt einen Platz zu bekommen."

Dass in Donaustauf nicht wirklich der Bär steppt, stört den Veilchen-Kapitän nicht: "Ich kann hier ganz in Ruhe arbeiten, mich bestmöglich konzentrieren." In Männels Worten schwingt der berühmte Kampfgeist mit, für den er von seinem Team und den Fans geschätzt wird. Die Reha sei besser gelaufen als zunächst gedacht. "Daher kann ich - wenn alles so bleibt - bereits in der kommenden Woche wieder in Aue bei der Mannschaft sein und dort meine Reha fortsetzen." Das sei gut für ihn und gut fürs Team.

Männel ist aber Realist und warnt: "Weder bei mir noch bei anderen dürfen falsche Erwartungen entstehen. Es dauert alles seine Zeit." Es werde ganz sicher Phasen geben, in denen es deutlich langsamer als momentan vorangehe. Allerdings gibt er zu, dass er große Sehnsucht hat - nach seiner Familie, nach seiner Mannschaft und danach, "wieder tagtäglich auf dem Platz herumzukrebsen." Es falle ihm schwer, zur Zuschauerrolle verdammt zu sein.

Doch Spiele seiner Veilchen lasse er sich nicht entgehen. So trat Martin Männel gestern Nachmittag sehr schnell die knapp 300 Kilometer lange Fahrt von Donaustauf ins Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadion an, um live beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg dabei zu sein.