Trotz aller Verlockungen 1001-mal treu für Crottendorf im Einsatz

Mit Rotation Hammerunterwiesenthal gegen Motor Neudorf fing alles an. Dieser Pokalpartie vor 27 Jahren sind weitere 1000 gefolgt. Peter Schulz ist jetzt geehrt worden.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 23.11.2016



Crottendorf. Mit der silbernen Nadel des Sächsischen Verbandes ist am Wochenende nur teilweise gewürdigt worden, was Peter Schulz geleistet hat. Denn er hat mittlerweile 1001 Sonnabende oder Sonntage auf dem Platz gestanden - als Schiedsrichter. Eigentlich viel öfter, wenn seine Zeit als aktiver Fußballer addiert wird. Doch eine Knieverletzung zwang ihn zur Aufgabe, also wurde der Ur-Crottendorfer ein Unparteiischer. "Am 6. August 1989 war ich bei Rotation Hammerunterwiesenthal gegen Motor Neudorf eingesetzt. Die Partie gewann Neudorf 7:6 im Elfmeterschießen. Das war der Anfang", sagt der 60-Jährige anhand seiner Aufzeichnungen. Seinen 1000. Einsatz hatte er am 20. August 2016 in der Kreisliga bei Grünhain-Beierfeld gegen Affalter. "Ergebnis 1:1", so der Mann, der am Samstag zum 1001-mal die Schiedsrichterkluft trug, die längst nicht mehr nur schwarz aussieht. In seinem Heimatclub war er beim 4:2 der Crottendorfer Alten Herren gegen die Vereins-A-Jugend aktiv. "Aber jetzt ist Schluss", so Schulz.

Von all diesen Spielen auf allen möglichen Plätzen gibt es eine Menge zu erzählen. "Die schönsten Erlebnisse waren die mit Traditionsmannschaften wie der aus Aue. Auch das Freundschaftsspiel Ehrenfriedersdorf gegen die Oldies von Dynamo Dresden durfte ich pfeifen", so der Mann, der in Crottendorf geboren wurde, dort zur Schule ging und Fußball spielte und seit jeher dort wohnt. "Jetzt ist etwas Wehmut dabei, doch es muss mal Feierabend sein", sagt der studierte Kartograf. Vielleicht hätte er noch etwas weiter gemacht, gäbe es die Altkreise noch, doch: "Mit der Entstehung des Erzgebirgskreises ist vieles anders geworden, anonymer. Früher hat alles mehr Spaß gemacht."

Dabei ist Schulz nicht zart besaitet. "Dass man von Zuschauern beschimpft wird, bleibt nicht aus. Aber oft geht es zu weit. Ich musste sogar ein Spiel abbrechen, weil ein Zuschauer meinen Assistenten Wolfgang Höber niedergeschlagen hatte. Das war im Kreispokalfinale zwischen Tannenberg und Thum." Persönlich versichert der Crottendorfer, dass er sich weder von Fans noch von anderen Leuten beeinflussen ließ. "Ich habe meine Linie durchgezogen", betont er. Deshalb widerstand er auch anderen Verlockungen. "Ich habe mich trotz finanzieller Angebote nicht abwerben lassen und wollte auch nicht auf die Bezirksebene wechseln. Da waren mir die Fahrwege zu weit", so der Crottendorfer, der seinem Ort und seinem Fußballclub deshalb immer treu geblieben ist.

Nun hat er sich als Schiedsrichter abmelden lassen. "Mit 18-Jährigen muss ich mich nicht mehr messen", nennt er einen Grund. Denn neben perfekten Regelkenntnissen müssten die Schiris auch konditionsmäßig auf der Höhe, also möglichst immer auf Ballhöhe sein. "Sonst wirst du angreifbar, obwohl kein Mensch und demzufolge auch kein Schiedsrichter fehlerfrei ist", fügt der Mitarbeiter der kreislichen Bauverwaltung an, der zeitweise auch in der Forschungsabteilung der Freiberger Bergakademie tätig war.

Daniel Dommer, Ehrenamtsbeauftragter für Schiedsrichter und Beobachter im Kreisverband, lobt den jetzt in den Schiri-Ruhestand verabschiedeten Peter Schulz: "Er hat sein Hobby gelebt, war stets motiviert. Uns bleibt nur, Dank zu sagen. Wir müssen hoffen, dass Jugend nachkommt oder Peter mal aushilft, wenn Not am Mann ist." Vielleicht denkt er daran, wenn er seinen Pokal mit der Aufschrift "1000. Spiel" betrachtet oder wenn er etwas aus dem Präsentkorb nimmt, den ihm seine Schiedsrichterkollegen zum Abschied überreichten. Michael Lang, Schiedsrichterobmann bei Blau-Weiß Crottendorf, trauert dem Geehrten auch schon nach: "Mit Peter war ein hervorragendes Zusammenarbeiten. Die Erfahrung hat ihm geholfen, die rauer werdenden Sitten auszuhalten. Da er neu geheiratet und auch Enkel hat, vermute ich aber, dass er seine freie Zeit jetzt in Richtung Familie verlegt." (mit ritz)