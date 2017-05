Veilchen wollen in dieser Saison nicht mehr zu Hause spielen

Nach dem 1:0 über Kaiserslautern fehlt den Zweitliga-Kickern des FC Erzgebirge Aue nur noch ein kleiner Schritt zum Klassenerhalt. Auch für die Fans war es wieder eine besondere Partie.

Von Kjell Riedel

erschienen am 16.05.2017



Aue. Gibt es halbe Feiertage? Irgendwie schon. Wie anders wäre der Sonntag aus Sicht von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue und seinen Fans zu beschreiben? Dieser unglaublich wichtige, hart erarbeitete, verdiente und daher umso frenetischer bejubelte 1:0-Erfolg im Abstiegskrimi gegen Kaiserslautern. Aber zugleich die Erkenntnis, dass der Klassenerhalt immer noch nicht ganz sicher ist.

Doch während der eine oder andere Anhänger vermutlich schon noch ein wenig mit Bielefelds überraschendem Kantersieg über Braunschweig gehadert haben dürfte, ließen die Veilchen selbst keinerlei negative Gedanken zu. "Wir sind überglücklich. Alles andere spielt erst einmal keine Rolle. Wir schauen auf uns. Das haben wir in schlechten Zeiten so gemacht und machen es in etwas besseren Zeiten erst recht so", sagte Trainer Domenico Tedesco.

Louis Samson wollte ebenso kein Haar in der Suppe suchen. "Wir haben gewonnen. Nach drei Punkten gegen Kaiserslautern lässt von uns keiner den Kopf hängen. Wir wussten auch schon vor fünf Wochen, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir bis zum letzten Spieltag alles geben müssen. Jetzt ist halt dieser Fall eingetreten", so Samson, der mit seinen 21 Jahren wieder souverän als Abwehrchef agierte. Die Mannschaft werde diese Woche genauso konzentriert arbeiten wie zuvor. "Dann wird uns der Klassenerhalt auch gelingen." In Düsseldorf auf ein Unentschieden zu spielen, was beiden Teams ja reichen würde, hält Samson übrigens für keine gute Idee. "Fortuna hat vor allem offensiv richtig starke Leute. Sich da auf einen Punkt zu verlassen, wäre sehr, sehr naiv. Wir wollen dahin fahren und gewinnen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir danach alle gemeinsam feiern."

FCE-Kapitän Martin Männel war nach dem Duell mit Kaiserslautern einmal mehr stolz auf die Mannschaft, den Verein und die Fans. "Jetzt haben wir nur ein Ziel: dass das heute unser letztes Heimspiel in dieser Saison war", erklärte der Keeper mit Blick auf die noch nicht ganz abgewendete Relegation. Und die braucht wirklich niemand im Auer Lager. Schließlich war die Partie gegen die roten Teufel doch nun wahrlich ein würdiger Abschied von der alten Gegentribüne und den angrenzenden Stehplatzbereichen samt Gästeblock.

Im Zusammenhang mit dem Beginn der Bauarbeiten auf dieser Seite der Arena müssen auch die Hütten des Fanprojekts und der aktiven Fanszene sowie der zum Fantreff umfunktionierte Bauwagen auf dem Stadionvorplatz weichen. Sie waren am Sonntag zum letzten Mal an ihrem angestammten Standort geöffnet. Daher hatten sich Fanprojekt und aktive Fanszene etwas einfallen lassen. Zum einen gab es vor dem Spiel einen Frühschoppen. Zum anderen wurde zum gemein-samen Empfang des FCE-Mannschaftsbusses mit einem Spalier entlang der Lößnitzer Straße aufgerufen. Letzteres erwies sich als gran-dioser Einfall. "Das war echt der Wahnsinn. Wir sind kaum durchgekommen. Die Fans haben gesungen - und sie zündeten Pyros, das hat sogar im Bus ziemlich gerochen", berichtete Martin Männel lachend. Es sei einfach eine geile Aktion gewesen. "Gerade in einer Situation, in der es besonders darauf ankommt, Seite an Seite zu stehen, haben die Fans ein tolles Zeichen gesetzt."

Die Bude des Fanprojekts stand laut Vorstandsmitglied Frank Steinbach seit 2004 auf dem Stadionvorplatz. Sie sei einst von einem Ver- sicherungsbüro aus Lauter gesponsert worden und werde nun an den SC Teutonia Bockau weitergereicht. Nach Angaben von Fanprojektleiter Michael Scheffler zeichnet sich im neuen Stadion eine gute Lösung ab. Wie es für die aktive Fanszene weitergeht, steht laut Sebastian Kreißig dagegen in den Sternen. Weder für die Hütte des "Supporters Shop", an der die Anhänger Fanartikel verkaufen, noch für den Fantreff-Bauwagen gebe es bislang einen neuen Platz. "Er muss ja für alle zugänglich sein. Und wir wollen uns als aktive Fan-szene auch von niemandem abhängig machen", so Kreißig.