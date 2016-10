Verein legt sich fÃ¼r Mannschaft ins Zeug

Verein legt sich für Mannschaft ins Zeug

Die Zweitliga-Handballer des EHV Aue bestreiten morgen die Partie bei der HSG Nordhorn-Lingen. In der Hoffnung auf Punkte wird sogar auswärts übernachtet.

Von Kjell Riedel

erschienen am 15.10.2016



Lingen. Obwohl der Anwurf in der Emsland-Arena erst morgen um 17 Uhr erfolgt, treten die Zweitliga-Handballer des EHV Aue die Reise zu ihrem nächsten Gegner bereits heute nach dem Abschlusstraining und dem gemeinsamen Mittagessen an. Das hat vor allem zwei Gründe: zum einen die fast 600 Kilometer bis nach Lingen, wo die HSG Nordhorn-Lingen auf die Erzgebirger wartet, zum anderen die prekäre sportliche Situation mit 2:12 Punkten und dem vorletzten Tabellenplatz. Läuft es ganz blöd und Wilhelmshaven gewinnt heute beim TuS Ferndorf, dann übernehmen die Auer vor ihrer Partie sogar die rote Laterne.

"Wir brauchen jetzt einfach mal eine Überraschung, ein Zeichen. Denn irgendwann müssen wir anfangen zu punkten", sagt EHV-Manager Rüdiger Jurke. Deshalb gehe es extra einen Tag eher los, und das Team übernachte in Osnabrück. "Normalerweise hätten wir das nicht gemacht, wären erst früh beizeiten am Spieltag aufgebrochen. Das Ganze ist ja ein nicht unerheb-licher finanzieller Aspekt." Aber die Verantwortlichen wollen "alle Register ziehen". Keiner soll acht Stunden im Bus sitzen und wenig später auflaufen. "Wir wollen den Spielern damit natürlich auch keine Ausreden mehr lassen", betont der Manager. Mit dem Druck müssten sie als Zweitliga-Handballer umgehen können. "Und alles andere haben sie jetzt hintenanzustellen. Abwehrarbeit zum Beispiel bedeutet zuallererst einmal Kampf, Willen und Leidenschaft. Das habe ich schon nach der Partie zuletzt gegen Emsdetten gesagt", so Jurke. Die zweite Hälfte gegen den TVE sei das, woran sich das Auer Team morgen von der ersten Sekunde an orientieren müsse.

Lingen an der Ems ist eine Stadt im Westen Niedersachsens. Noch ein paar Kilometer weiter südwestlich direkt an der niederländischen Grenze liegt Nordhorn. In den beiden Kommunen leben jeweils um die 53.000 Leute. Die HSG Nordhorn-Lingen, deren offizielles Motto "Zwei Städte. Ein Team." lautet, war vor Saisonbeginn von vielen als eine Art Geheimfavorit gehandelt worden. Der Meisterschaftsstart fiel indes mit drei Siegen und vier Niederlagen durchwachsen aus. Zuletzt machte es die HSG jeweils mächtig spannend. Sie gewann daheim 24:23 gegen Emsdetten, verlor 23:24 beim Aufsteiger in Konstanz und siegte 22:21 beim TuS Ferndorf.

"Unsere Gastgeber sind sicher mit dem bisherigen Saisonverlauf auch nicht ganz zufrieden", sagt Aues Co-Trainer Stephan Swat und erwartet die Niedersachsen entsprechend motiviert. "Sie verfügen eigentlich über ein richtig gut eingespieltes Team mit einer der besten Abwehrreihen der Liga und starken Torhütern", erklärt Swat. Die gefährlichste Waffe der Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann ist aber zweifelsohne der überragende Rückraum mit Jens Wiese, Nicky Verjans und Lutz Heiny. Allerdings hat sich Letzterer kürzlich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit lange aus. Dennoch kommt da einiges auf die EHV-Abwehr zu. Swat: "Vor allem Wiese hat eine mordsmäßige Fackel. Ihn zu stoppen, ist ein Schlüssel zum Erfolg."

Was das eigene Team angeht, so hoffen alle im Auer Lager, dass die Männer um Eric Meinhardt die Gedanken an die Aufholjagd gegen Emsdetten und den damit verbundenen großen Kampf mit auf die Reise nach Lingen nehmen, nicht die Gedanken an die knappe Nieder- lage. "Die Jungs haben trotz des bitteren Resultats konzentriert und engagiert weitergearbeitet", berichtet Swat. Nun sei es aber auch höchste Zeit, dass die erfahrenen Spieler deutlich mehr Verantwortung übernehmen, gerade im Angriff und in entscheidenden Situationen. "Die selbstkritische Auseinandersetzung mit ihrer Leistung ist bei ihnen da. Es geht oft nur um Feinheiten, um Kleinigkeiten, um den einen Schritt, die eine Bewegung, den einen Pass mehr", erklärt der Co-Trainer.

Torhüter Andreas Bayerschmidt wird mit nach Niedersachsen fahren. Denn Erik Töpfer ist nach einer Angina nach wie vor nicht richtig fit, und hinter dem Einsatz von Robert Wetzel steht verletzungs- bedingt ein dickes Fragezeichen. Letzteres gilt auch für Bjarki Mar Gunnarsson und Janar Mägi. "Das entscheidet sich alles erst nach dem Abschlusstraining", sagt Swat. Dass die Reise schon heute angetreten werden kann, sieht er als Verpflichtung: "Der Verein schafft optimale Bedingungen. Nun ist es an uns, das endlich auch mit Punkten zurückzuzahlen. Wir müssen aufholen, der Gegner ist da ganz egal."