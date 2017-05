Vom Schachbrett ab auf die Rennstrecke

Als Denksportler hat Nico Kehrer seine Saison bereits abgeschlossen. Nun frönt der Hohndorfer seiner zweiten Leidenschaft und greift auf dem Motorrad in einer europäischen Rennserie an.

Von Andreas Bauer

erschienen am 20.05.2017



Hohndorf. Unterschiedlicher können die beiden Hobbys von Nico Kehrer kaum sein. Das eine lässt ihn stundenlang auf einem Stuhl verharren. Schritte vollzieht er nur gedanklich, indem er versucht, seinem Kontrahenten etwas voraus zu sein. Von 0 auf über 200 km/h beschleunigt der Schachspieler der SG Hohndorf immer dann, wenn die Liga-Saison vorbei ist und er seiner zweiten Leidenschaft nachgehen kann - dem Motorradrennsport. An diesem Wochenende ist es soweit. Der 38-Jährige, der sich mit seinen Schach-Kollegen gerade erst den Klassenerhalt in der Bezirksliga erkämpft hat, startet im tschechischen Horice in die neue Saison.

Auf dem Straßenkurs im Nachbarland, auch bekannt als "Die 300 Kurven des Gustav Havel", will sich Nico Kehrer den letzten Feinschliff für den FIM-Supermono-Europacup holen, der eine Woche später beginnt. "In der Vorbereitung konnten wir kaum draußen trainieren", berichtet Vater Johannes Kehrer, der dem Junior als Mechaniker und Betreuer zur Seite steht. Als Generalprobe kam Horice da gerade recht, zumal sich die Kehrers diese Traditionsveranstaltung ohnehin nur ungern entgehen lassen. "Der Lauf gehört zwar nur zur Tschechischen Meisterschaft, ist aber wie eine kleine ,Isle of Man'", schwärmt Johannes Kehrer angesichts der tollen Kulisse mit Zehntausenden Zuschauern vom Rennen in Horice.

Neben der Atmosphäre freut sich der Sohnemann aber vor allem auf das Fahrgefühl, denn seine überarbeitete KTM-Skorpion hinterließ auf dem Prüfstand einen starken Eindruck. "Durch die Tuning-Maßnahmen konnten wir einiges verbessern. Der Motor ist jetzt noch leistungsfähiger", sagt Johannes Kehrer. Ausschlaggebend sei in erster Linie der neue Zylinderkopf, der nun von einem Doppelvergaser gespeist wird. So sehr den Kehrers das Basteln an der Maschine während der kalten Jahreszeit auch Spaß machte: Der negative Aspekt an solchen Prototypen ist und bleibt, dass Testfahrten aufgrund des vielerorts vorgeschriebenen Geräuschlimits schwierig zu organisieren sind. "Maximal sind meistens 98 Dezibel erlaubt, in unserem Fall sind es aber 105." So war Geduld gefragt. Erst am Donnerstag, als auf der Reise nach Horice ein Zwischenstopp in Most eingelegt wurde, waren die ersten echten Testfahrten möglich.

"Es ist ganz wichtig für die Motivation, dass nach den guten Ergebnissen auf dem Prüfstand jetzt auch auf der Straße alles glatt läuft", misst Johannes Kehrer diesem Wochenende eine große Bedeutung bei. Wichtig ist auch, ohne Sturz und Kollision zu bleiben, denn nur eine Rennmaschine wurde vorbereitet. Mit dieser will Nico Kehrer nächste Woche im niederländischen Assen sowie auf den weiteren vier Stationen des Europacups angreifen. Zusätzlich ist Mitte Juni ein Start auf dem Sachsenring vorgesehen.

Termine des FIM-Supermono Europacups 26.-28. Mai: Assen (Niederlande), 28.-30. Juli: Panoniaring (Ungarn), 3.-6. August:Slovakiaring (Slowakei), 8.-10. September: Motodrom Grobnik (Kroatien), 22.-24. September: Frohburger Dreieck.