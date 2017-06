Vorletzter Spieltag hat es in sich: Dreieinhalbmal gegen den Abstieg

Thalheims Fußballer in der Landesklasse sowie Gornsdorf, Zwönitz und vielleicht auch Jahnsdorf in der Erzgebirgsliga müssen noch zittern. Am Sonntag zählt's. Anpfiff ist 15 Uhr.

Von Thomas Kaufmann

erschienen am 09.06.2017



Stollberg. Auch im Fußball hängt alles mit allem zusammen. Da Markranstädt in die Sachsenliga absteigt, muss Thalheim in der Landesklasse noch um den Klassenerhalt bangen. Der Erzgebirgsliga drohen dann drei statt derzeit zwei Abstiegsplätze.

Landesklasse

SV Tanne Thalheim (13./28) gg. VFC Plauen II (1./61). Unterschiedlicher denn je sind die Ziele der Kontrahenten. Thalheim möchte den derzeitigen Zwei-Punkte-Vorsprung vor Ifa Chemnitz halten, der VFC Plauen II mit einem Sieg eine Vorentscheidung zum Titelgewinn herbeiführen. "Es wird nicht einfach. Wir müssen irgendwie punkten", so SVT-Trainer René Wendler, der der auf Robert Nitzsche und vielleicht auch Pierre Kretzschmar verzichten muss. (H: 1:3)

FSV Burkhardtsdorf (16./13) gg. Hw. Rabenstein (2./58). Ist Schlusslicht Burkhardtsdorf, das bereits als Absteiger feststeht, das Zünglein im Titelrennen? "Wir wollen zwar dem Favoriten ein Bein stellen. Allerdings müssen wir uns im Vergleich zu den vor Pfingsten gezeigten Leistungen ein ganzes Stück strecken", erklärt FSV-Coach Mirko Krebs. Schließlich sei Rabenstein eine Mannschaft mit ordentlichem Kaliber, die angespannte Personalsituation tue ihr Übriges. (H: 1:2)

SV Merkur Oelsnitz (8./39) gg. FC Stollberg (7./40). Vor dem Spiel um Platz 7 - bei einem Sieg hätte der FCS diese Position sicher - möchte Trainer Mirko Ullmann sein Team nicht unter Druck setzen. "Es wäre auch kein Beinbruch, wenn wir am Ende Tabellen-8. oder -9. werden. Allerdings ist es wieder einmal Zeit für einen Auswärtssieg", so der ehemalige Profi, der allerdings vor den Offensivqualitäten der Aufsteiger warnt. Ullmann: "Sie verfügen über den Top-Torjäger der Liga." (H: 0:1)

Erzgebirgsliga

BSV Zschopautal (13./22) gg. FSV Zwönitz (12./23). Entscheidet die Partie über den Klassenerhalt? "Der Verlierer bekommt es auf jeden Fall sehr schwer", weiß auch FSV-Mannschaftsleiter Frank Wabnitz, der ein hart umkämpftes Spiel erwartet. Schon in der Hinrunde hatten sich beide Seiten im Nachholspiel Anfang Dezember nichts geschenkt. Wabnitz: "Der Sieg zuletzt gegen Bermsgrün dürfte uns Auftrieb geben, allerdings bleibt der Kader nahezu unverändert." (H: 1:2)

SV Großrückerswalde (2./50) gg. Oelsnitzer FC (8./28). "Wir haben in den zurückliegenden vier Spielen gepunktet und sind zuletzt zweimal ohne Gegentor vom Feld gegangen. Es gibt also keinen Grund, ängstlich nach Großrückerswalde zu fahren", erklärt OFC-Co-Trainer André Förster, dessen Team den Klassenerhalt sicher hat. Förster: "Es ist auf jeden Fall etwas drin für uns. Auch personell läuft es derzeit prima." (H: 2:0)

TSV Jahnsdorf (9./27) gg. SV Crottendorf (10./26). "Zum einen wollen wir uns für die klare Hinspielniederlage revanchieren und an Oelsnitz dran bleiben. Dann hätten wir nächste Woche noch die Chance auf Rang 8, was für uns ein Top-Ergebnis wäre", sagt TSV-Coach Carsten Kinas, der aber auch weiß: "Bei einer Niederlage könnte es noch einmal eng werden." Tom Püschmann fällt jedoch in den verbleibenden beiden Partien arbeitsbedingt aus. (H: 0:4)

FSV Zschopau/Krumhermersdorf (6./37) gg. TSV Gornsdorf (14./21). Zum Krumhermersdorfer Schul- und Heimatfest wollen die Elektroniker als lange Zeit abgeschlagenes Schlusslicht ihre Minimal-Chance auf den Klassenerhalt wahren. "Selbst bei zwei Siegen im Schlussspurt haben wir es nicht ganz selbst in der Hand. Zum Beispiel darf Deutschneudorf nicht gegen Annaberg gewinnen", so TSV-Co-Trainer Holger Martin, dem einzig David Kampka fehlt. (H: 1:1)