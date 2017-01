WSV wagt Versuch: Grenzlauf vereint erstmals beide Techniken

Die Wintersportler aus Johanngeorgenstadt wollen mit einer traditionsreichen Veranstaltung Neuland beschreiten. Sie hoffen, damit das Interesse der Skifans zu wecken.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 13.01.2017



Johanngeorgenstadt. Der WSV Johanngeorgenstadt feiert am Sonntag eine Premiere: Erstmals in sei-ner Geschichte wird der Grenzlauf als Duathlon ausgetragen. Nach der Hälfte der Strecke erfolgt ein Wechsel von der klassischen zur freien Technik. Daher wird es am Loipenhaus neben dem Start- und Ziel- bereich einen Wechselgarten geben. Denn wer erfolgreich in beiden Techniken unterwegs sein will, der wechselt die Skier. Nur so sind Bestzeiten möglich.

"Ursprünglich war der Grenzlauf ein reiner Klassikwettbewerb", sagt Vereinssprecher René Eska. "Wir wollen aber auch der Jugend eine Chance geben, Neues probieren und die freie Technik anbieten." Um jedoch die alten Hasen nicht zu verprellen, zeigt sich der WSV "großzügig". "Wir bestehen nicht auf dem Technikwechsel. Frei heißt bei uns tatsächlich frei. Deshalb können die Klassikfreunde gern die zweite Hälfte ihres Wettkampfs klassisch weiterlaufen."

Im Vorfeld waren die Organisatoren allerdings ein wenig ratlos, denn die Anmeldung für den Wettstreit lief bislang schleppend. "Wir sind derzeit erst bei rund 20 Sportlern, die sich in die Starterliste eingetragen haben", berichtet Eska. Eine solche Zahl sei natürlich enttäuschend, denn trotz der guten Wetterbedingungen ist der Aufwand hoch, eine solche Veranstaltung zu stemmen. Nun vertrauen die Johanngeorgen-städter darauf, dass sich viele Skilangläufer kurzfristig entschließen, in die Bergstadt zu kommen. Immerhin kann die 43. Auflage des Grenzlaufs mit Topbedingungen aufwarten, zum Beispiel was den Schnee betrifft.

Gestartet wird in verschiedenen Altersklassen. Zu absolvieren sind zweimal fünf oder zweimal zehn Kilometer. "Es ist kein ausgesprochener Nachwuchswettkampf. Die jüngsten Teilnehmer sind 14 Jahre alt", betont Eska. Nach oben seien keine Grenzen gesetzt. Der erste Startschuss fällt 10 Uhr. Jeweils zwei Aktive gehen in die Loipe, weil zunächst klassisch gelaufen wird. Online-Meldungen sind bis morgen, 15 Uhr möglich. "Natürlich bieten wir Kurzentschlossenen am Sonntag bis 9 Uhr die Chance, vor Ort nachzumelden. Allerdings wird dafür eine Zusatzgebühr fällig", sagt Eska.

wsv08johanngeorgenstadt.de