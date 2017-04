Wilde Hatz birgt Freud' und Leid

Die 54. Auflage des Spektakels hat Tausende Fans an die Strecken in Stollberg, Grünhain und Gelenau gelockt. Die Zuschauer erlebten erstklassigen Motorsport mit den Zeltners als verdiente Sieger. Wermutstropfen: Erstmals ging alles ohne Gruppe H über den Asphalt.

Von Anna Neef

erschienen am 03.04.2017



Stollberg/Grünhain/Gelenau. Die Enttäuschung sitzt tief bei Sepp Wiegand. Im Citroën DS3 R3T wollte der Zwönitzer, der 2014 im Skoda Fabia S2000 Vize-Europameister im Rallyesport wurde, am Samstag vor heimischer Fankulisse nach langer Pause wieder einmal Vollgas geben. Doch auf der ersten Wertungsprüfung der 54. Rallye Erzgebirge war für den 26-Jährigen bereits Schluss: Eine Bodenwelle auf der Strecke in Oberdorf, die viele Aktive als kniffligste Etappe bezeichneten, wurde Wiegand zum Verhängnis.

So konnte Ruben Zeltner mit Ehefrau Petra im Mitsubishi Evo 10 seinen neunten "Erze"-Sieg unbedrängt nach Hause fahren. "Wir wussten nach der ersten Prüfung, dass wir gewinnen werden. Denn mit Sepp Wiegand fiel leider unser stärkster und auch einziger Konkurrent an diesem Tag aus. Da war die Sache recht früh klar und wir haben sogar etwas Fahrt rausgenommen", so Ruben Zeltner gestern. Die "Erze" ist für den Lichtensteiner immer wieder etwas Besonderes. "Es war 1999 meine erste Rallye überhaupt - gleich mit Gesamtsieg." Und auch vorgestern sei das Spektakel rundum gelungen gewesen. "Die Prüfungen sind herrlich, klassisch erzgebirgisch eben. Jede für sich ist anders. Grünhain liebe ich, der Rundkurs ist der Klassiker schlechthin." Oberdorf bestimme der Häuserkampf. "Und Gelenau ist durch die Plattenstraßen eine Herausforderung."

Das Lob von Routinier Zeltner wird Sepp Wiegand freuen. Am zeitigen Ausfall indes ändert es nichts. "Wir hätten locker um den Gesamtsieg mitfahren können", so der Zwönitzer, der zu gern alle sechs Prüfungen der wilden Hatz über 70 Wertungskilometer absolviert hätte. "Aber derzeit bin ich vom Pech verfolgt", so der ehrgeizige Motorsportler. Hat er vielleicht zu viel gewollt? Das fragten sich zahlreiche Fans, als sie vom Aus erfuhren. "Nein", sagt Wiegand. "Ich kenne diese Bodenwelle. Ich war auch nicht zu schnell. Aber ich denke, durch das Anbremsen hat sich das Auto leicht quer gestellt und beim Aufkommen konnte ich es nicht abfangen." Der Citroën kippte auf die Seite und wieder in den Stand zurück. "Meinem Co-Pilot und mir ist nichts passiert", so Wiegand, der ein Rad wechselte und das Auto noch heimfuhr. "Echt bitter. Da habe ich nur selten Rallyeeinsätze - und dann so ein Pech."

Gar nicht erst die Chance zum Mitfahren bekamen etliche andere. Die Rede ist von ehemaligen Gruppe-H-Startern. Das sind nicht wenige. "Unsere Ladas stehen in der Garage. Fix und fertig aufbereitet", so André Schulz vom MC Grünhain. Der Verein stemmte mit 100 Helfern den legendären Rundkurs in der Klosterstadt - so traditionsreich wie die Rallye Erzgebirge selbst und aus der Hatz nicht wegzudenken. Mit 15 Kilometern bei drei Umläufen plus Ausfahrt war es zugleich die längste Prüfung. Schulz hätte sie gern gefahren. "Doch dafür müssten wir unter anderem eine Trommelbremse einbauen und von Doppel- auf Einfachvergaser zurückrüsten. Das ist totaler Schwachsinn, nachdem wir die Autos - wie so viele andere - über Jahre hinweg schneller und sicherer gemacht haben." Er befürchtet, dass kleinere Rallyes durchs Verbot der Gruppe H aussterben. Er und seine Teamkollegen warten nun erst mal ab, wie sich alles entwickelt. "Der Rallyesport verliert damit Raritäten", sagt Schulz und nennt Trabis, Ladas sowie den kultigen C-Kadett-Opel von Danny Galle aus Weißbach als Beispiele. Keine Alternative seien für viele die Historic-Rallyes. "Da brauch' ich auch gar nicht fahren", so Schulz. Zwar würden sicher einige dahin wechseln. Andere rüsten für die Bestzeiten-Jagd um und wechseln dann in andere Klassen. "Aber wirklich Sinn macht das aus meiner Sicht nicht."

Dennoch bekamen die Fans vorgestern tollen Motorsport geboten. Wermutstropfen: teils erhebliche Zeitverzögerungen. "Das war schade, aber nicht zu ändern", so Pressesprecher Denny Michel vom gastgebenden Chemnitzer AMC. So gab es etliche Ausfälle. 36 von 55 Teams erreichten das Ziel. "Oft mussten wir die Autos erst bergen, um weitermachen zu können. Daher hat alles ein wenig gedauert", so Michel. Ansonsten sei alles gut gelaufen. Einiges zu tun bekamen Sanitäter und Notarzt am Rundkurs in Grünhain. Dort war eine Seniorin gestürzt, deren Platzwunde behandelt werden musste. Und drei Zuschauer verletzten sich leicht, als ein Auto ein Rad verlor.