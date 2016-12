Zwischen Jubeln und Bangen

Der Erzgebirgskreis ist und bleibt eine Hochburg des Sports. Neben namhaften Einzelakteuren wie Kombinierer Eric Frenzel sorgten Teams wie die Auer Fußballer und Handballer wieder überregional für Aufsehen. Aber auch im Amateurbereich wurde Großes geleistet.

Von Kjell Riedel

erschienen am 31.12.2016



Aue. Im Frühjahr 2016 hat ganz Fußball-Deutschland mal wieder nach Aue geschaut. Okay, das mag ein klein wenig übertrieben sein, aber nach dem bitteren Abstieg des FC Erzgebirge aus der 2. Bundesliga ein Jahr zuvor rieben sich schon auch außerhalb des Erzgebirges viele Anhänger des runden Leders verdutzt die Augen, wie die neu zusammengewürfelte Truppe um Cheftrainer Pavel Dotchev und Sport- direktor Steffen Ziffert am Ende durch die 3. Liga pflügte und am 7. Mai mit einem 2:0-Sieg bei Fortuna Köln die sofortige Rückkehr in die zweite Liga perfekt machte.

Danach stürmten die Veilchen-Kicker im Jubeltaumel in der Domstadt gleich mal die Pressekonferenz - wie das Foto unten in der Mitte zeigt. Zum Abschluss einer feucht-fröhlichen Heimreise gab es die nächste große Überraschung: Mehrere tausend Fans empfingen den Mannschaftsbus nach Mitternacht in Aue vor der FCE-Geschäftsstelle und feierten bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam mit ihren Helden weiter. Am Sonnabend darauf besiegten die Lila-Weißen dann im Lößnitztal noch Preußen Münster 3:0 und gaben damit den passenden Startschuss für die offizielle Aufstiegsfeier in der Auer Innenstadt. Natürlich nahm die Mannschaft dabei auch vom Balkon des Rathauses aus die Ovationen der Anhänger entgegen.

Allerdings hielt die Partystimmung nicht lange an. Neben der unsäglichen Affäre um die Trennung von Steffen Ziffert, die den Vereinsfrieden nachhaltig stört und zu einem Fall fürs Arbeitsgericht wurde, geriet der FCE in der 2. Bundesliga in akute Abstiegsnot. Zu allem Überfluss verletzte sich mit Torhüter Martin Männel der Mannschafts- kapitän und große Rückhalt des Teams schwer am Ellbogen. Die Veilchen spielten zwar selten schlecht, nur holten sie kaum Punkte, büßten all ihre Heimstärke ein und wurden zur Schießbude der Liga.

In den letzten beiden Partien vor der Winterpause kassierte der FCE zumindest keine Gegentreffer mehr. Vor allem aber kehrte jüngst zu Hause gegen Düsseldorf Martin Männel in den Kasten zurück. Auf dem Foto unten rechts zeigt der Publikumsliebling schon mal an, worauf es für die Veilchen im zweiten Teil der Saison ab Ende Januar ankommt: möglichst oft drei Punkte holen. Denn noch ist am Tabellenende alles dicht beieinander.

Die Auer Handballer haben es vorgemacht: Auch sie rutschten nach einer starken Saison, die sie auf Platz 7 der 2. Bundesliga abschlossen, in dieser Meisterschaft auf einmal in die Abstiegszone. Inzwischen sind sie zwar nicht aller Sorgen ledig, mit mannschaftlicher Geschlossenheit beschreiten sie unter ihrem neuen Cheftrainer Stephan Swat aber wieder einen guten Weg.

