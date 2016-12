19 Nationen gemeinsam am Ball

Unter den 500 Sportlern des BSC Freiberg sind Aktive von vier Kontinenten. Vor allem bei den jungen Kickern geht es bunt zu.

Von Steffen Bauer

erschienen am 17.12.2016



Freiberg. Jörg Neuber ist durchaus fasziniert, wenn er auf die "BSC-Weltkarte" blickt. "Es macht sehr viel Spaß, Vorsitzender eines Vereins zu sein, in dem Sportler aus so vielen Ländern integriert sind", sagt der 43-jährige Rechtsanwalt, der seit einem halben Jahr an der Spitze des knapp 500 Mitglieder zählenden Sportvereins steht. 19 Nationen sind es - von Afghanistan über Georgien, Griechenland und Sambia bis zu den USA, die im Bergstädtischen Sportclub vertreten sind - ein Großteil davon sind Flüchtlinge.

Maik Uhlig, der Geschäftsführer des BSC, hat sich die Integration von Flüchtlingen seit längerem auf die Fahne geschrieben und wurde dafür kürzlich bei der Aktion "Helfer-Herzen" der Drogerie-Kette "dm" geehrt. "Es ist beeindruckend, wie viele Nationen hier vereint sind", sagt der 33-Jährige, der selbst nicht einmal eine Handvoll der "Mitgliedsländer" bereist hat. Uhlig trainiert die C-Jugend (AK 13/14) des BSC, in der allein Spieler aus acht Nationen kicken, nachdem gerade noch ein junger Italiener und ein Rumäne zum Team gestoßen sind.

Probleme gibt es überhaupt keine, betont BSC-Manager Andreas Gartner, weder in der Kabine noch nach außen. "Die Jungs sind freundlich, höflich und sehr zuvorkommend", lobt der 43-Jährige, der auch für Freibergs D-Junioren als Trainer verantwortlich ist. Auch die Verständigung klappe, obwohl alle jungen ausländischen Kicker erst seit kurzem in Deutschland sind.

Zudem gibt es zwei Trainingsgruppen, eine für Erwachsene und eine für Kinder und Jugendliche, die komplett aus Flüchtlingen bestehen, erklärt Uhlig. Issam Jabbar (32), ein früherer Erstliga-Spieler aus Tunesien, der auch in der Sachsenliga für den BSC spielt, hat beide unter seine Fittiche genommen.

Doch nicht nur die Abteilung Fußball des BSC hat regen Zulauf. Der Verein hat seit dem Frühjahr auch eine Karate-Gruppe aufgebaut, die 35 Mitglieder zählt. Leiter ist mit Rafat Al Krad (44), ein Karatelehrer aus Syrien, der in seiner Heimat auch zwei Jahre Nationaltrainer war. Im Moment laufe gerade die Registrierung beim sächsischen Karatebund, sagt Geschäftsführer Uhlig, sodass die Freiberger Karateka, die unter anderem aus Syrien, Libyen, Spanien und den USA kommen, ab dem neuen Jahr bei Wettkämpfen starten können.

Die Tischtennisspieler des BSC, viele Jahre ein Aushängeschild des Kreises, haben ihren Erfolg nicht zuletzt zwei tschechischen Sportfreunden zu verdanken. Petr Vytejcek und Zdenek Bilek sorgten maßgeblich dafür, dass sich der BSC erst in der Oberliga und dann in der Sachsenliga etablieren konnte.

"Integration findet über gemeinsame Aktivitäten statt", sagt Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD), der das Projekt des BSC "beispielhaft und beispielgebend" findet. Der Verein zeige, was ehrenamtliches Engagement leisten kann.

Allein damit gehe es aber nicht, sagt BSC-Manager Gartner, der sich viel mehr Unterstützung aus der Wirtschaft und Politik wünscht. Mit Solarworld unterstütze nur ein einziges Unternehmen das Projekt, so Gartner. Aber auch andere Vereine würde man gern mit ins Boot holen, sagt Maik Uhlig. Viele wollen einfach Fußball spielen, auch wettkampfmäßig. Vielleicht haben ja einige Vereine mit Personalsorgen Interesse, so der Geschäftsführer.

Zum Teil hat das schon funktioniert: So spielen zwei junge Kicker aus der Trainingsgruppe von Issam Jabbar bei den A-Junioren der Spielgemeinschaft Oederan/Falkenau in der Fußball-Landesklasse - und stehen mit ihrem Team nach der Hinrunde auf einem sehr guten 4. Platz.