Aufgalopp zur Medaillenjagd

Tausende Aktive werden am Wochenende bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen wieder um Bestleistungen kämpfen. Für den Kreissportbund sind die Teilnehmerzahlen wichtig.

Von Robin Seidler

erschienen am 09.06.2017



Freiberg/Mittweida. Dass die Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Mittelsachsen immer wieder eine Herausforderung in der Organisation und Durchführung darstellen, bestreitet Sylvio Christ vom Kreissportbund (KSB) Mittelsachsen nicht. Doch der Aufwand wird sich wohl auch in diesem Jahr wieder lohnen, denn zu den Wettstreiten, die größtenteils an diesem Wochenende stattfinden, haben sich wieder tausende Sportler angemeldet.

"Es ist in der Tat nicht so einfach, 33 Sportarten in diesem großen Flächenkreis unter einen Hut zu bringen", sagt der Vereinsberater für Veranstaltungen beim KSB. Dennoch habe sich der KSB auch in diesem Jahr wieder das Ziel gesetzt, die Marke von 5000 Aktiven bei den Spielen zu übertreffen. "Bei den jährlichen Großveranstaltungen bei uns, zu der die Kreis-Kinder- und Jugendspiele zweifelsfrei zählen, schaut der Landessportbund auch genau auf die Zahlen und gibt uns Vorgaben wegen der Fördergelder. Die 5000er-Marke ist daher für uns schon wichtig", so Christ. In den vergangenen Jahren lag die Beteiligung sogar ein gutes Stück darüber: 2015 nahmen 5545 Sportler teil, 2016 waren es 5538. Mit über 500 Teilnehmern werden bereits heute die Drachenbootrennen auf der Regattastrecke in Westewitz über die Bühne gehen, bei den Leichtathletik-Wettbewerben in Freiberg haben sich rund 420 Sportler angekündigt. Neu im Programmplan sind die beiden Sportarten Duathlon (Schwimmen und Laufen) sowie Inline-Skating. Beide Sportarten werden erst im August und September stattfinden.

Bei den Spielen beteiligen sich in diesem Jahr 14 Städte und fünf Gemeinden. In 33 Sportarten werden dabei die Sieger ermittelt. Zentrale Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele ist morgen um 9 Uhr auf dem Platz der Einheit in Freiberg. Dabei werden auch wieder zwei Leichtathleten der LG Mittweida in den Vordergrund rücken. Sandy Uhlig, die sich im Diskuswerfen Hoffnungen auf die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in Nairobi machen darf, wird dabei den Sportlereid vortragen. Als Fackelläufer wurde der Rochlitzer Sprinter Florian Heinich bestimmt, der mit der Fackel sicherlich nicht so rasant wie sonst auf der Bahn läuft.

Obwohl das Gros der Wettbewerbe am Wochenende in Freiberg stattfindet, beteiligen sich auch regionale Vereine an den Spielen. Die Faustballer treten in Rochlitz gegeneinander an, die Badminton-Spieler in Hainichen. Außerdem wird in Mittweida an den Geräten geturnt.