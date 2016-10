Auftakt mit Hindernissen

Die Volleyballerinnen des SV Union Milkau bestreiten heute ihr erstes Spiel der neuen Bezirksklasse- Saison beim SSV Brand-Erbisdorf. Vier Spielerinnen stehen vorerst nicht zur Verfügung.

Von Robin Seidler

erschienen am 22.10.2016



Milkau. In der vergangenen Bezirksklasse-Saison sind die Volleyballerinnen des SV Union Milkau nur ganz knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Am Ende mussten sie dem ESV Nassau den Vortritt lassen, der jetzt in der Bezirksliga am Netz steht. Heute beginnt für die Unionerinnen beim SSV Brand-Erbisdorf - dessen Damen bereits zwei Siege auf dem Konto haben und derzeit Zweiter sind - die neue Saison. Doch Aufstiegsambitionen haben die Spielerinnen in dieser Saison nicht.

"Dafür ist unser Aderlass in der Sommerpause einfach zu groß gewesen", sagt Spielertrainerin Rosi May. Der Kader der Milkauer Damen hat sich unter anderem durch Mutterfreuden etwas verkleinert. "Melanie Schönfeld und Melanie Lindner werden uns durch ihre Schwangerschaften zunächst einmal nicht zur Verfügung stehen", erklärt die Spielertrainerin. Mit Melanie Schönfeld fehlt den Milkauerinnen damit auch die einzige Zuspielerin im Kader. "In dieser Rolle wird sich nun meine Schwester Adeline versuchen, die nach ihrer Babypause wieder in die Mannschaft zurückkehrt. Aber das braucht natürlich Zeit", sagt Rosi May.

Zweiter Neuzugang ist Außenangreiferin Reni Großmann, die zuvor beim SV Reudnitz in Leipzig spielte und nun nach Schweikershain gezogen ist. Mit Sarah Haubold und Anabel Koch müssen die Milkauerinnen aber zwei weitere Abgänge verkraften. "Sie sind bei Auslandspraktika in Portugal und Schottland. Mit ein wenig Glück stehen sie uns am letzten Saisonspieltag wieder zur Verfügung", sagt die Spielertrainerin.

Somit starten die Union-Damen mit acht Spielerinnen in die neue Saison - eine sehr knappe Zahl. "Wenn man dann bedenkt, dass der Libero ja nur für Abwehraktionen zur Verfügung steht, haben wir effektiv nur eine Wechselspielerin", sagt Rosi May. Darum sei es auch vermessen, in dieser Saison vom Aufstieg zu träumen. "Wir spielen zum Auftakt ja bei einem heißen Favoriten Aufsteiger in Brand-Erbisdorf. Das ist natürlich gleich einmal ein Gradmesser", so die Trainerin.

Ihre Spielerinnen müssen in den nächsten Wochen also vor allem immer den Kalender im Blick haben, so Rosi May. "Wir müssen schon sehr gut planen, damit alle bei den Spielen anwesend sind. Ganz vorne werden wir aber sicherlich nicht mitspielen können - doch wir wollen auch nicht als Punktelieferant dienen", kündigt sie an.

Aber vielleicht gelingt den jungen Damen des fast 70-jährigen Vereins, die sich seit August intensiv vorbereiten, ja schon in Brand-Erbisdorf eine kleine Überraschung.

Die Sachsenklasse-Männer des SV Union (4./5) müssen heute beim SSV St. Egidien (5./4) an. Die Gastgeber spielten vor zwei Jahren noch in der Sachsenliga und sind daher favorisiert. "Individuell sind sie sicherlich stärker besetzt als wir", sagt der Milkauer Mannschaftsleiter Denny Jonies. Man fahre ganz ohne Druck dorthin und schaue, "was am Ende herausspringt", sagt Jonies. Auch der TSV Markkleeberg sei besser besetzt gewesen, doch da überraschten die Milkauer mit dem 3:1-Heimsieg.

Sachsenklasse Männer Sa., 14 Uhr: SV St. Egidien - SV Union Milkau (Sporthalle Niederlungwitz)

Bezirksklasse Frauen Sa., 14 Uhr: SSV 91 Brand-Erbisdorf - 1. VV Freiberg II, Brand-Erbisdorf - SV Union Milkau (Bergstadthalle Brand-Erbisdorf)