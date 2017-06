BSC-Nachwuchs stürmt beim Pfingstcup bis ins Endspiel

30 Nachwuchsteams kämpften bei zwei Jugend-Turnieren der SG Dittmannsdorf um Punkte. Allerdings spielte das Wetter während der Wettkämpfe nicht immer mit.

Von Robin Seidler

erschienen am 07.06.2017



Dittmannsdorf. Hans-Günter Wagner und sein Organisationsteam durften sich am Wochenende wieder einmal über viel Lob freuen. Viele Fußballmannschaften, die beim 10. Bambini-Cup und dem 5. Pfingstcup der F-Junioren dabei waren, versprachen, auch in den kommenden Jahren das Turnier zu bereichern.

"Wir waren wieder Gastgeber für 30 Mannschaften aus Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Erstmals nahmen zudem Mannschaften auf Bayern und der Tschechischen Republik teil", freute sich der 63-jährige Organisator über den regen Zuspruch. Dabei hatten die Bambinis am Samstag noch Glück mit dem Wettergott. "Petrus hatte ein Einsehen mit den Kleinen und ließ das komplette Turnier mit der Siegerehrung bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ablaufen, bevor der die Schleusen öffnete", so Wagner. Beim Turnier der F-Junioren am Sonntag waren die Organisatoren allerdings gezwungen, die eine oder andere Pause einzulegen. Letztlich mussten hier sogar die Platzierungsspiele gestrichen werden. Auch das Rahmenprogramm fiel ins Wasser. "Umso bemerkenswerter ist es, dass alle 16 gemeldeten Mannschaften anreisten und dabei lange Fahrtstrecken in Angriff nahmen", so Wagner.

Bei den Bambinis wurde schon früh deutlich, dass der Sieg bei der 10. Ausgabe des Cups nur über Olympia Leipzig oder den Chemnitzer FC laufen würde. Eine sehr gute Rolle im Turnier spielte auch der Kreismeister Mittelsachsens, der BSC Freiberg. Daneben setzten sich in der Vorrunde noch Rot-Weiß Weißenfels, der JFC Gera, Germania Mittweida, der Bobritzscher SV und die Gastgeber der SG Dittmannsdorf durch. In den Halbfinalspielen siegte Leipzig 1:0 gegen den CFC und der BSC Freiberg zog durch einen 2:0-Erfolg gegen Gera ins Finale ein. Das kleine Finale gewann der Seriensieger aus Chemnitz durch ein 2:1 im gegen Gera und im Finale musste das Siebenmeter-Schießen nach torlosem Spielverlauf die Entscheidung bringen. Dieses entschied Olympia Leipzig gegen den BSC Freiberg mit 2:0 für sich.

Riesenfreude herrschte bei den Bambinis der Dittmannsdorfer. Sie zogen zunächst ins Viertelfinale ein, steigerten sich dann deutlich und schalteten auf dem Weg zum 5. Platz Weißenfels und Mittweida aus.

Bei der F-Jugend am Sonntag bestimmten die beiden Berliner Mannschaften von Hertha Zehlendorf und den Reinickendorfer Füchsen das Niveau maßgeblich mit. "Daneben waren unsere tschechischen Gäste vom FK Usti nad Labem und die überraschend starken Kicker vom SV Pesterwitz aus Dresden gut aufgelegt", so Wagner. Auch die SpVgg Bayern Hof konnte vorn mitmischen und erreichte das Viertelfinale. Hier setzten sich beide Berliner Vertretungen sowie Pesterwitz und Usti durch. Im kleinen Finale holten sich die Füchse Bronze gegen die Tschechen und im Finale bejubelte Zehlendorf einen 1:0-Sieg gegen Pesterwitz. Die jüngeren Jahrgänge von RB Leipzig und des VfL Halle konnten wie die Gastgeber nicht vorn eingreifen. (mit hgw)