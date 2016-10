Basketballer starten jeweils mit Siegen in die neue Saison

Landesligist Mittweida hat Limbach-Oberfrohna deutlich bezwungen. Dem TSV Dittersbach gelang gestern doch noch ein Erfolg in Lichtenstein.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 10.10.2016



Mittweida/Lichtenstein. Mit dem Oktober hat in den unteren Spielklassen auch wieder die Korbjagd begonnen. Für beide Vertreter aus der Region war der Auftakt erfolgreich. Die Basketball-Männer der HSG Mittweida gewannen in der Landesliga auf heimischem Parkett gegen die Limbacher Füchse mit 66:54 (25:17). Eine Klasse tiefer konnte in der Bezirksliga gestern am späten Nachmittag auch der TSV Dittersbach über einen Auswärtssieg beim BV Lichtenstein jubeln.

Bei der HSG Mittweida hat sich im Vergleich zur Vorsaison im Männerbereich nicht viel getan. Allerdings verfügt die Abteilung wieder über eine Nachwuchsmannschaft, die von Männertrainer Steffen Kandler betreut wird und für den Spielbetrieb in der U 18 gemeldet ist. Kandler ist auch für die Männer verantwortlich und macht derzeit seine Trainerlizenz. Robert Fröhner hat die Funktion als Abteilungsleiter an Stev Butler übergeben, beide gehören dem Herrenteam an.

Und das feierte zum Saisonstart gleich einen Auftakt nach Maß. Dabei fehlten mit Dominik Krumbiegel und Alexander Wagner urlaubsbedingt zwei wichtige Stützen der Mannschaft. Dennoch wurden die Limbacher Füchse klar beherrscht.

Ein Grund dafür war auch Rückkehrer Christopher Hausmann. Nach einem Jahr in der Juniorenbundesliga in Chemnitz orientiert er sich neu und beginnt nun ein Studium in Dresden. "Ob er dann auch dort spielt oder für uns aufläuft, ist noch nicht ganz geklärt", sagte Fröhner. "Wir würden uns natürlich alle sehr freuen, wenn er bei der HSG bleibt. Er ist eine große Hilfe."

Gegen die Füchse war "Hausi" mit 18 Punkten schon wieder bester Werfer, ihm gelangen auch zwei Dreier. "Die Limbacher haben eine gute Vorbereitung gemacht und sind nie zu unterschätzen", erklärte Fröhner. "Aber sie gehören nun mal nicht zu den Topteams der Liga. Wir haben selbst gut zusammengespielt und damit die Partie klar beherrscht. Wir hätten mit etwas mehr Konzentration sicher auch höher gewinnen können. In Gefahr war der Erfolg aber zu keinem Zeitpunkt."

Am Samstag ist die HSG dann erstmals auswärts beim Aufsteiger USV TU Dresden zu Gast. Das nächste Heimspiel gibt es am 23. Oktober gegen die Dresden Titans III. Dann wird sich auch die U 18 der HSG in heimischer Halle vorstellen.

Statistik HSG Mittweida: M. Bergner, Buttler, Fröhner (8), Hausmann (18), Herfter (11), Kandler (7), Lamm (3), Poppitz (3), Schneider (16)

Der TSV Dittersbach hat gestern Nachmittag viel Moral bewiesen. Das Team lag neun Minuten vor Ende noch mit elf Punkten beim BV Lichtenstein zurück. Doch die Gastgeber mussten sich noch mit 48:55 geschlagen geben. "Das war echt ein starkes Stück", freute sich Dittersbachs Mannschaftsleiter Patrick Fuhrmann nach der anstrengenden Partie. "Lichtenstein hatte sich verstärkt, agierte im Vergleich zur Vorsaison mit drei neuen Leuten."

Beim TSV fehlen in der neuen Spielzeit zwei bekannte Gesichter und Leistungsträger. Mario Reinhardt gehört nun zum SV Motor Sörnewitz, Michél Kohl wechselte zum ESV Lok Chemnitz. Dennoch will der TSV nach einem äußerst erfolgreichen Jahr, das mit dem souveränen Einzug in die Play-offs gekrönt wurde, wieder in der oberen Tabellenhälfte mitmischen. Nach dem Rückzug von Meerane und der dritten Mannschaft der Limbacher Füchse werden in der Bezirksliga allerdings auch nur noch sieben Mannschaften spielen.

Statistik TSV Dittersbach: Allers, Bilz, P. Fuhrmann (7), Graf (6), Grunwald (22), Räßler (5), S. Alfonso (15), Schönfeld.