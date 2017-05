Bei Oldies läuft es wie geschmiert

Die Alten Herren des FSV Motor Brand-Erbisdorf sind auch mit über 70 noch regelmäßig am Ball - und vor allem auch erfolgreich.

Von Knut Berger

erschienen am 17.05.2017



Brand-Erbisdorf. Fußballturnier der Altsenioren Ü 70 - das klingt nach Franzbranntwein und einem inflationären Einsatz von Bandagen. Sicherlich läuft der Ball bei den Herren, die mehr als sieben Lebensjahrzehnte auf dem Buckel haben, nicht mehr ganz so flott durch die Reihen. Doch die erfahrenen Fußballer zeigen nach wie vor, das sie das Kicken nicht verlernt haben. Die Truppe vom FSV Motor Brand-Erbisdorf ist dabei sogar unlängst zu Meisterschaftsehren gekommen: Sie gewann die überregionale Hallen-Stadtmeisterschaft der Ü 70 in Dresden durch einen 3:1-Finalsieg gegen den SV Buchholz Berlin. In der Vorrunde konnten sich die Brand-Erbisdorfer gegen fünf Kontrahenten durchsetzen, im Halbfinale schlug der FSV dann Post Dresden.

Ein regelmäßiges Training führen die frischgebackenen Stadtmeister aber nicht durch. "Unsere Spieler kommen nicht nur aus Brand-Erbisdorf, sondern auch aus Mulda und Großschirma. Jeder trainiert noch regelmäßig in seinem Verein und hält sich dort fit", sagte Richard Krüger, der beim Meisterschaftstriumph in Dresden drei Tore für Motor beisteuerte. Als Torjäger seines Teams sieht sich der Brand-Erbisdorfer, der zugleich als Mannschaftsleiter agiert, aber nicht. "Jeder macht bei uns seine Kisten", stellte er klar.

Krüger spielte früher mit seinem Heimatverein in der Bezirksliga. Andere, zum Beispiel Klaus Männchen, erlebten sogar noch die goldenen DDR-Liga-Zeiten des Teams aus Brand-Langenau mit. Vor den Saisonhöhepunkten - als nächstes folgt im September der Regio-Cup des sächsischen Fußballverbandes auf dem Kleinfeld in Gröditz - trifft sich die reife Kicker-Gilde aber dennoch, um gemeinsam Schwung zu holen. Der älteste Spieler im Bund ist Siegfried Schreiber aus Brand-Erbisdorf. Er ist 81 Jahre als , kommt regelmäßig zum Training und zeigt den Kumpels, was er noch kann. "Vor ihm muss man auf jeden Fall den Hut ziehen", lobte Krüger.

Sicherlich sind die Brander Senioren, von denen einige auch regelmäßig die Punktspiele des FSV Motor in der Mittelsachsenliga verfolgen, fit. Doch ab und zu zwickt es in der Muskulatur so kräftig, dass ein Einsatz auf dem Platz oder dem Hallenparkett unmöglich ist. "Deshalb haben wir nichts dagegen, wenn sich bei uns neue Mitstreiter im passenden Alter zum Mitmachen einfinden würden", sagte Krüger, der in Brand-Erbisdorf ein Spiel- und Schreibwarengeschäft betreibt.

Heldentaten in der oft beschworenen "3. Halbzeit" vollbringen die Ü-70-Strategen allerdings nicht mehr. Das Bier laufe bei ihnen nur noch tröpfchen- und längst nicht mehr literweise, erzählen die Oldies schmunzelnd. Und zum Thema Salbe gibt es von ihm eine klare Ansage: "Damit auf dem Fußballplatz alles rundläuft, müssen wir schon ordentlich schmieren", sagte Richard Krüger - der ansonsten bei der Schilderung der Brand-Erbisdorfer Erfolgsgeschichte aber alles andere als dick aufgetragen hat.