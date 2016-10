Bei der HSG ist Feuer unterm Dach - aber erst im Bus

Die Freiberger Handballer sind in der Ausscheidungsrunde fĂŒr den DHB-Pokal der Amateure am HC Glauchau/Meerane gescheitert. 24:30 (11:12) hieß es in Meerane.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 10.10.2016



Freiberg. Ob sich Anel Mahmutefendic mit diesem Spiel einen Gefallen getan hat, wird der Coach der Oberliga-Handballer der HSG Freiberg wohl erst in ein paar Tagen wissen. Nach einigen Jahren Abstinenz wollte Mahmutefendic sein Team in dieser Saison wieder in einem Pokalwettbewerb haben. Um seine Mannschaft weiter Spiele gewinnen wollen zu lassen, wie er im Vorfeld sagte. Der Schuss ging nach hinten los. Denn die 24:30 (11:12)-Niederlage beim HC Glauchau/Meerane war nicht nur ein spielerischer Offenbarungseid der Freiberger, sie sorgte auch fĂŒr ZĂŒndstoff nach dem Spiel.

Denn da war zu einen Mahmut-efendic selbst, der sich in den vergangenen Wochen auch nach Niederlagen stets in seiner ganz eigenen sympathischen Weise vor seine Mannschaft stellte und öffentlich Geduld einforderte. Fehler schrieb er nach seinem Amtseintritt im Januar zunĂ€chst der Verunsicherung der Truppe ob des Abstiegsplatzes, spĂ€ter der Neuzusammenstellung zu. Nach dem Aus in der Qualifikation fĂŒr den DHB-Pokal der Amateure am Samstag aber war der "liebe Herr Mahmutefendic" nicht wiederzuerkennen. "Ich bin heute richtig sauer", sagte der HSG-Coach.

Die Mannschaft sei gut, und in allen Spielen auch besser als der Gegner, so der 38-JĂ€hrige. "Wenn unsere Spieler aber immer wieder die gleichen unnötigen Fehler machen, verlieren wir. Und das regt mich auf." Durch das kommende spielfreie Wochenende habe jeder einzelne nun Zeit, ĂŒber seine Spielweise nachzudenken, so der Trainer. "Und darĂŒber, wie er das Ă€ndern kann."

Auch die treuen Fans der HSG-Dachse waren nach dem Auftritt ihrer Mannschaft in der Karl-Freiberger-Halle von Meerane nicht wirklich gut drauf. Dabei hatten sie wieder einmal viel Reisezeit geopfert und 60 Spielminuten lang alles gegeben. Zu keiner Zeit schwiegen die Trommeln der knapp 50 Schlachtenbummler. Und das, obwohl die Trommelstöcke in Freiberg vergessen wurden. Im Baumarkt vor Ort wurde spontan fĂŒr Ersatz gesorgt.

Einen Supermarkt mit fehlerfreien Handballspielern gab es in Meerane aber nicht. So musste der HSG-Trainer mit ansehen, wie seine Sieben gegen den Ligakonkurrenten aus der Mitteldeutschen Oberliga nur eine Halbzeit lang mithalten konnte. Und auch das nur, weil die Abwehr halbwegs solide stand, Tino Hensel im Tor einige BĂ€lle hielt und die Gastgeber, aktueller Dritter der Oberliga, keinesfalls ihren besten Tag hatten. Dass die GĂ€ste dennoch mit einem 11:12-RĂŒckstand die Seiten wechselten, lag an Unkonzentriertheiten im Offensivspiel. Sieben Angriffe wurden leichtfertig weggegeben, zwei Siebenmeter verworfen.

In Halbzeit zwei war schnell Schicht im Schacht. In der 45. Minute hatten sich die GĂ€ste, nicht zuletzt aufgrund einer hohen Fehlerquote bei den Gastgebern, auf 18:18 herangearbeitet. Zwei Minuten spĂ€ter war das Spiel fĂŒr die Dachse vorbei. Drei weitere "weggeworfene" Angriffe, drei Gegentore - es stand 18:21 aus Freiberger Sicht, und die Körpersprache der HSG-Spieler sagte nur eines: "Das war es dann mit Pokal."

In den letzten Minuten passierte nicht mehr viel ErwĂ€hnenswertes aus Sicht der GĂ€ste. Das 24:30 am Ende wurde fast emotionslos hingenommen. Außer vom Trainer. Der war richtig angefressen und musste sich zudem auch noch aus verschiedenen Richtungen anhören, dass seine Mannschaft ideenlos agiere.

Die kommenden Tage werden zeigen, wer Recht behĂ€lt. Anel Mahmutefendic, der die Fehlerquote als Hauptgrund fĂŒr Niederlagen sieht, oder seine Kritiker, die kein System erkennen können. Maßgeblichen Anteil an der Suche nach einer Antwort werden die Spieler haben, die bisher erst einen Sieg aus fĂŒnf Ligaspielen holen konnten. Unter einem Coach, der sie stets in Schutz genommen hat. Bisher.

Statistik HSG Freiberg: Hensel (1.-48.), Sahlmann (49.-60.); Wunderwald, Lehmann (3), Schettler (9), Richter (3/1), Kijowski (1), Deli (1), Junghanns, MĂŒller, ElsĂ€sser (3), Cingel, Tieken (3), N. Werner (1)

Zeitstrafen: HSG 8; HC 4 min - Siebenmeter: HSG 4/1; HC 3/3 - Schiedsrichter: Nestler/ Rotter (Radeburg) - Zuschauer: 200