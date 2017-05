Bergstädter am Boden

Fußball-Sachsenligist BSC Freiberg gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Nun wartet eine der schwersten Auswärtsaufgaben überhaupt.

Von Steffen Bauer

erschienen am 12.05.2017



Freiberg. Maik Uhlig ist seit heute 34 Jahre alt und damit der älteste Spieler im Team des BSC Freiberg. 2001 gab der gebürtige Freiberger als 18-Jähriger sein Debüt in der ersten Mannschaft, dem bislang insgesamt 288 Pflichtspiele folgten. Damit führt Uhlig zugleich die Rangliste der Spieler mit den meisten Einsätzen für den 1995 aus dem SV Bergstadt und dem PSV Freiberg gegründeten Verein an. Tiefs hat der Abwehrrecke dabei jede Menge erlebt, weshalb er auch bei der aktuellen Talfahrt nicht die Nerven verliert.

"Wir hatten in der Hinrunde eine noch schwierigere Situation zu meistern, als wir acht Niederlagen in Folge kassiert haben und ganz ans Tabellenende gerutscht waren", sagt Maik Uhlig. Und im Vorjahr habe es sogar neun Schlappen am Stück gegeben. "Doch das macht die Sache natürlich nicht besser", erklärt der Routinier, der das Team vor Weihnachten sogar als Interimstrainer zum 2:1-Sieg im Kellerduell gegen die SG Taucha führte. Dort hatte sich das BSC-Team genau zur richtigen Zeit wieder aufgerichtet und als echte Einheit erwiesen.

Nach den mittlerweile fünf Niederlagen mit 2:21 Toren habe sich die Mannschaft am Montag erneut zusammengesetzt und die durchaus frustrierende Situation besprochen, so der Finanzfachwirt. "Wir haben nicht die finanziellen und damit die personellen Mittel wie andere Mannschaften in der Landesliga. Das bekommen wir gerade Woche für Woche vor Augen geführt." Man sei nur konkurrenzfähig, "wenn alle Mann an Deck sind und auch die Leistung stimmt", sagt Uhlig. "Nur dann haben wir eine Chance."

Aufgrund von Verletzungen, Sperren oder beruflichen Verpflichtungen hatten die Trainer aber zuletzt meist nur ein Rumpfteam zur Verfügung. Mit Meik Mehner und Rick Römmler sind zwei Leistungsträger langzeitverletzt, Stefan Richter fehlt nach seinem Kreuzbandriss seit mehr als einem Jahr. Trotzdem sei der Klassenerhalt immer noch im Bereich des Möglichen, sagt Maik Uhlig. Im Moment liegt der BSC mit 16 Punkten als 14. auf einem Abstiegsplatz, punktgleich mit dem VfB Zwenkau (13.). Der Reichenbacher FC (12./19) ist in Reichweite. Zudem sei überhaupt noch nicht klar, wie viele Absteiger es am Ende wirklich gibt.

Klare Niederlagen wie zuletzt - mit 69 Gegentoren hat der BSC die mit Abstand schlechteste Defensive - nagen aber zusätzlich am Selbstvertrauen. "Wir müssen das einfach abhaken", sagt Uhlig. Das klingt nach Durchhalteparolen - "aber was bleibt uns anderes übrig?", fragt der 34-Jährige. Auch in Kamenz beim Tabellenzweiten (54 Punkte), der mit 53 Treffern den drittbesten Angriff der Landesliga stellt, wäre etwas Zählbares für die Freiberger eine mittlere Sensation - zumal der BSC bei seinen bisherigen vier Auftritten dort nicht einmal ein Tor erzielen konnte: 0 Punkte und 0:14 Tore lautet die ernüchternde Bilanz.

Personell hat Trainer Stefan Birnbaum erneut einige Löcher zu stopfen. Er müsse wirklich von Spiel zu Spiel denken, sagt der 39-Jährige, dem auch noch einige angeschlagene Spieler (Otto, Berger) Sorgen bereiten. So ist auch dieser Satz keineswegs als Phrase zu verstehen. Taktisch werde man natürlich anders spielen als zuletzt. "Wir müssen erst einmal hinten wieder sicher stehen", sagt Birnbaum. "Und vielleicht so wieder Selbstvertrauen tanken."

Der Zug sei noch längst nicht abgefahren, betont Maik Uhlig. Denn dann kommen mit Glauchau, Niesky, Reichenbach und Taucha "vier Teams, gegen die wir punkten können und müssen."

Sachsenliga 26. Spieltag - Sa., 15 Uhr: SVEinheit Kamenz - BSC Freiberg (Stadion der Jugend), Abfahrt Teambus: 11.50 Uhr Platz der Einheit