Bergtriathlon: Begeisterung pur bei der Neuauflage in Rochlitz

153 Sportler haben sich gestern auf dem Markt versammelt, um in sechs Wettbewerben gegeneinander anzutreten. Nach fünfjähriger Pause bejubelte der Anhang die 26. Auflage der Veranstaltung.

Von ROBERTO Jurkschat

erschienen am 12.09.2016



Rochlitz. Der Mann mit der Startnummer 77 konnte sich gestern doppelt freuen: Oberbürgermeister Frank Dehne hat dem Rochlitzer Bergtriathlon mit 153 Teilnehmern plus Anhang nicht nur neues Leben eingehaucht. Er hat es auch geschafft, die Olympische Distanz im Einzelwettbewerb zu absolvieren.

Kurz hinterm Ziel überwog die Erleichterung beim OB: "Ich bin total zufrieden, dass ich das durchgehalten habe, aber noch wichtiger ist, dass die Leute hier eine tolle Veranstaltung erleben und nach der Siegerehrung noch bleiben und feiern können."

26 Grad notierte die Wetterstation in Rochlitz, als in der Sandgrube Biesern um 11 Uhr der Startschuss fiel. Nach einem Kilometer durch den See stand für die Radler ein doppelter Rundkurs von je 20 Kilometern über Carsdorf, Wechselburg, Nöbeln und Rochlitz an, bevor es auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke über den Rochlitzer Berg ging. Etliche Freiwillige versorgten die Sportler an der Strecke mit Getränken. Neben der Olympischen Distanz fanden Wettbewerbe im Halbmarathon und in der Sprintdistanz statt (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 4 Kilometer Laufen).

Bei Rostern und kühlen Getränken haben die Zuschauer auf dem Markt verfolgt, wie Christian Fritze und Ralf Ronneburger gemeinsam ins Ziel liefen und sich den ersten Platz über die Olympische Distanz teilten. Der Sensor an der Zielschranke piepte doppelt bei einer Zeit von 2:15:55. Dirk Schneider vom SC Plauen 07 sicherte sich den Sieg auf der Sprintdistanz, das Team Up and Away in der Staffel, Ronald Dietz gewann im Halbmarathon und Georg Semmler vom SV Großwaltersdorf triumphierte auf der 10 km-Strecke.

"Das Profil des Rochlitzer Triathlons ist wohl das anspruchsvollste in Sachsen", sagt der ehemalige Rochlitzer Triathlet, Andreas Clauß.

Clauß gewann den ersten Rochlitzer Bergtriathlon und dazu Wettbewerbe rund um den Globus. Er war, wie es ausdrückt, "erster Ossi, der Micky Maus im Disneyland beim Orlando-Triathlon gesehen hat." Gut drauf war Clauß aber gestern vor allem als Moderator. Sein Fazit: "Dieser Bergtriathlon hat heute ein absolutes Revival gefeiert."