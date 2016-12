Besinnliche Ruhe bei Germania

Auch wenn bei den Mittweidaer Fußballern derzeit keine Trainingseinheiten anstehen - die Planungen für die Wintervorbereitung laufen schon auf Hochtouren. Zuvor wechseln die Fußballer bei der Weihnachtsfeier aber die Sportart.

Von Robin Seidler

erschienen am 17.12.2016



Mittweida. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Landesklasse-Hinrunde mit dem 2:1-Heimsieg gegen den Hainsberger SV ist bei den Fußballern des SV Germania Mittweida ein wenig Ruhe eingekehrt. Seit dem Hinrundenabschluss hat sich das Team nicht mehr getroffen, die Vorbereitung startet für die Mittweidaer in gut fünf Wochen Mitte Januar.

"Wir sehen uns bis dahin planmäßig nur noch einmal bei der Weihnachtsfeier", sagt Trainer Uwe Schneider. Diese findet wie schon in den Jahren zuvor auf einer Bowlingbahn in Königsfeld statt. Hallentrainings oder gar Turniere hat der Trainer in der freien Zeit nicht angesetzt, da es nicht der Mittweidaer Philosophie entspricht, in der Winterpause übermäßig viele Hallenturniere zu spielen. "Wenn es einmal schneit, dann treffen wir uns vielleicht einmal zu einem Spaßspiel im Schnee", sagt Schneider.

Ansonsten hat der Coach seinen Spielern über die modernen Kommunikationswege einige Tipps für die individuelle Vorbereitung mit auf den Weg gegeben. "Ich denke, dass die Jungs die Vorgaben einhalten. Wir arbeiten nun schon im sechsten Jahr zusammen und sie wissen, was ich von ihnen erwarte."

Das werden nach dem gemeinsamen Trainingsauftakt am 20. Januar natürlich wieder viele Laufeinheiten sein. "Die Jungs, die unter der Woche außerhalb arbeiten, sollen dort natürlich dann auch individuell ihre Joggingrunden drehen oder samstags zuhause noch eine Einheit dranhängen", sagt Schneider, der in der Vorbereitung montags, mittwochs und freitags zu den Einheiten bitten wird. "Wir wollen unsere gute Ausgangsposition halten und am Ende unter den ersten drei Mannschaften stehen", so der Trainer. "Doch das geht nicht von allein, dafür müssen wir viel arbeiten."

Darum hat der Coach auch Testspielgegner ausgesucht, bei denen seine Mannschaft gefordert wird. Dabei geht es vorwiegend gegen Teams aus anderen Landesklasse-Staffeln. Eine Begegnung am 11. Februar sticht aber schon heraus: Da empfängt die Germania die U 19 des Chemnitzer FC, die im Sommer in den Relegationsspielen den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga nur knapp verfehlt hatten.

In der Halle wird beim SV Germania bereits am 14. Januar gespielt. Ab 10 Uhr findet am Schwanenteich eine Landesmeisterschaftsvorrunde der C-Junioren im Futsal statt, bei der auch die Mittweidaer dabei sind. Danach lädt der Verein wieder zu seinem traditionellen Turnier für Sponsorenmannschaften ein.

Wintervorbereitung

SV Germania Mittweida:

20. Januar 2017: Trainingsstart

22. Januar, 14 Uhr: Test bei Handwerk Rabenstein (Landesklasse West)

29. Januar, 11 Uhr: in Weißig gegen den Radebeuler BC (Landesklasse Ost)

5. Februar, 13.30 Uhr: in Mittweida gegen SV Eintracht Sermuth (Landesklasse Nord)

11. Februar, 13.30 Uhr: in Mittweida gegen die U 19 des Chemnitzer FC (Regionalliga Nordost)