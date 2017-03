Brander Volleyballdamen jubeln nach Galavorstellung

erschienen am 22.03.2017



Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf sind am Ziel. Mit den Saisonsiegen 12 und 13 sicherte sich das Team um Trainer Tomas Horvath (r.) am Wochenende vorzeitig Platz 1 in der Bezirksklasse Ost und machte den Bezirksliga-Aufstieg perfekt. In eigener Halle lieferten die Brander Damen sowohl beim 3:0 (25:14, 25:13, 26:24) gegen den Chemnitzer PSV II als auch gegen den Vorletzten SSV Chemnitz II (25:10, 25:16, 25:13) zwei tadellose Auftritte ab. "Das ist phänomenal", jubelt Kapitänin Simone Spitzenberger, die "unheimlich stolz" auf die Mannschaft ist. Nun will das Team auch am Sonntag beim Tabellenvierten Adelsberg II seine weiße Weste wahren. (bmi)