Brüder in den Startlöchern

Für die Arnsdorfer Nachwuchspiloten Kevin und Leon Orgis beginnt die heiße Phase vor der neuen Saison. Obwohl beide große Ziele haben, ist zuletzt sogar ein wenig Zeit für Fußball geblieben.

Von Robin Seidler

erschienen am 25.03.2017



Arnsdorf. Obwohl Kevin und Leon Orgis in der Winterpause kaum einmal die Gelegenheit hatten, Gas zu geben, haben es die beiden jungen Motorradpiloten bei der Team-Präsentation ihres Rennstalls Kiefer Racing am Nürburgring krachen lassen. Beim Kartrennen fuhr Kevin Orgis gleich einmal auf Platz 1 - immerhin vor bekannten Motorradpiloten wie Dominique Aegerter und Weltmeister Denny Kent.

Inzwischen sind die Orgis-Brüder wieder auf zwei Rädern unterwegs. "Es war ein tolles Gefühl, nach dieser langen Pause endlich auf dem Motorrad sitzen zu können", sagt Kevin (17), der ältere der zwei Brüder. Er startet in dieser Saison wieder auf einer KTM im Red-Bull-Rookies-Cup und wechselte im Northern Europe Cup (NEC) in die leistungsstärkere Grand-Prix-Klasse, wo er ebenfalls mit einer KTM unterwegs ist. Sein jüngerer Bruder Leon (15) geht weiterhin in der Standard-Klasse des NEC mit einer Honda an den Start.

Die Ziele bei beiden Arnsdorfern sind ambitioniert. Sie wollen in ihren NEC-Klassen um den Sieg mitfahren und die Saison unter den besten drei Fahrern beenden. "Im Rookies-Cup möchte ich außerdem unter die besten fünf Fahrer kommen", sagt Kevin Orgis. Beide jungen Piloten hatten vor wenigen Tagen bereits Gelegenheit, ihre neuen Maschinen bei einem dreitägigen Testwochenende im spanischen Cartagena kennenzulernen und erste Abstimmungen vorzunehmen. Zuvor testeten beide bereits im spanischen Aragon. "Dort waren wir aber noch nicht mit den Motorrädern unterwegs, mit denen wir die Saison bestreiten", sagt Leon Orgis.

Sein Vater und Teammanager ist indes zufrieden mit den ersten Eindrücken. "Die ersten Tests verliefen sehr vielversprechend", sagt René Orgis. Beide konnten sehr schnell ihren Rhythmus gefunden. Für Kevin Orgis geht es bereits in einer Woche wieder ins spanische Aragon, wo der Test für den Rookies-Cup stattfindet. Anschließend reist der ältere Bruder ins italienische Misano, wo er dann seinen Bruder trifft, um sich dort abschließend mit dem Kiefer-Team auf die Saison vorzubereiten. Das erste Rennen findet in gut einem Monat im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft im niederländischen Assen statt.

Die Vorbereitung auf die neue Saison begann natürlich schon im Winter abseits des Asphalts. "Wir haben größtenteils Kraft- und Ausdauertraining betrieben, zum Beispiel Hanteltraining oder Laufen. Außerdem konnten wir beide am Hallentraining bei den Fußballern der SG Striegistal teilnehmen", sagt Kevin Orgis. Leon habe sogar das ein oder andere Hallenturnier mit seiner Mannschaft bestritten. Auch die Trainingseinheiten mit den Motorrädern können beide meist zusammen bestreiten, da trotz des Wechsels von Kevin in die Grand-Prix-Klasse beide Motorräder nur geringe Leistungsunterschiede aufweisen.

Allerdings gilt es für beide natürlich auch, die Schule nicht zu vernachlässigen. Besonders für Leon, der die Oberschule in Hainichen besucht, wird es nun ernst. "Nächste Woche beginnen die Vorprüfungen, und ich versuche mich neben der Saison so gut wie möglich auf diese vorzubereiten", sagt der 15-Jährige.

Er kann sich zudem schon über einen Ausbildungsvertrag freuen. Bei einem regionalen Energieversorger beginnt er im Sommer eine Ausbildung als Mechatroniker. Kevin besucht dagegen die elfte Klasse des Europäischen Gymnasiums in Waldenburg und hat mit den Abiturprüfungen noch ein Jahr Zeit.