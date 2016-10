Brüder schmieden neue Pläne

Die jungen Rennpiloten aus dem Striegistaler Ortsteil Arnsdorf schauen nach einer erfolgreichen Saison bereits auf die neue Serie. Zunächst müssen sie aber die Schulbank drücken.

Von Robin Seidler

erschienen am 19.10.2016



Arnsdorf. Die Nachwuchs-Piloten Kevin und Leon Orgis hatten in dieser Motorrad-Saison nicht nur den Gasgriff fest in der Hand, sondern sammelten auch schon Erfahrungen im Schreiben der Autogramme. Auf der Motorradmesse in Köln gastierten die 16 und 15 Jahre alten Brüder bei ihrem Hauptsponsor und setzten dutzende Male ihre Signaturen auf Autogrammkarten.

"Auch darin sind die Jungs schon Profis. Solche Termine gehören in ihrem Geschäft dazu", sagt Vater und Manager René Orgis stolz. Obwohl es durch das Saisonende etwas ruhiger geworden ist, ist die Erinnerung an das letzte Rennwochenende im Northern Europe Cup (NEC) - wo seine beiden Söhne in der Standardklasse unterwegs waren - immer noch aktuell. "Dieses Wochenende hat den Jungs noch einmal alle Facetten des Rennsports gezeigt", sagt René Orgis. Nachdem Kevin im niederländischen Assen im ersten der beiden Rennen, die gemeinsam mit der Grand-Prix-Serie ausgetragen wurden, auf der Piste regelrecht abgeräumt worden war, musste er im zweiten Lauf von der Startposition 39 ins Rennen gehen. Doch der junge Arnsdorfer pflügte sich förmlich durch das Feld, kam auf Gesamtrang 12 und in seiner Standard-Klasse sogar auf den 3. Platz.

"Kevin hatte da noch einmal sein Herz in beide Hände genommen und einen guten letzten Eindruck hinterlassen", freut sich der Vater. Bei seinem Bruder lief es genau anders herum: Leon war im ersten Lauf nicht zu halten und wurde auf nasser Strecke Vierter. Im zweiten Rennen ging der 15-Jährige dann aber über das Limit und schied aus.

"Leon hat sich besonders in der zweiten Saisonhälfte gesteigert. Wer auf Platz 4 fahren kann, der kann es auch auf das Podest schaffen. Das muss für nächstes Jahr nun sein Ziel sein", schätzt René Orgis ein. Dabei soll der jüngere der beiden schnellen Brüder ein weiteres Jahr in der Standardklasse des NEC unterwegs sein. "Unterschrieben ist momentan aber noch nichts", sagt er.

Kevin Orgis wird dagegen wieder in zwei Rennserien am Start sein. Die Zusage für eine weitere Saison im Red-Bull-Rookies-Cup hat der 16-Jährige bereits vor dem letzten Rennen der Serie im spanischen Aragon erhalten. Dort ist er auf einer KTM unterwegs. Zudem streben die Arnsdorfer einen Wechsel von der Standard-Klasse des NEC in die deutlich leistungsstärkere Moto3-Klasse an. Dabei soll Kevin Orgis weiter für das Team Kiefer Racing fahren.

"Hier gibt es derzeit Anfragen, aber wir müssen natürlich schauen, was das Beste für Kevin ist", sagt René Orgis. Der Vater will in der neuen Saison vermeiden, dass sein älterer Sprössling zwischen einer KTM und einer Honda, wie es zuletzt der Fall war, wechseln muss. "Darum wollen wir möglichst auch im NEC mit einer KTM fahren." Für eine sportliche Weiterentwicklung sei die ständige Umstellung wenig hilfreich. Zudem sollten die Termine sich möglichst nicht mehr mit dem Rookies-Cup überschneiden.

In den Herbstferien durften sich die jungen Piloten aber endlich auch entspannen. "Da habe ich sie auch einmal einige Stunden an die Spielekonsole gelassen", schmunzelt René Orgis. Inzwischen heißt es für die beiden, in der Schule viele Arbeiten nachzuschreiben. Leon besucht die zehnte Klasse der Oberschule in Hainichen, Kevin die elfte des Europäischen Gymnasiums in Waldenburg. Auch mit den Schulnoten ist der Vater sehr zufrieden. "Beide machen das ebenfalls sehr gut."