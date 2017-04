Dachse wollen weiter klettern

Die Handballer der HSG Freiberg fahren nach sechs Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust nach Naumburg. Der Trainer liebäugelt nun sogar mit dem Treppchen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 07.04.2017



Freiberg. Eigentlich müsste Tino Hensel ja einen Euro in das berühmte "Phrasenschwein" stecken. "Wir wollen jedes Spiel so gut wie möglich bestreiten und werden sehen, was am Ende herauskommt", sagt der Torhüter der Freiberger Oberliga-Handballer mit Blick auf die letzten fünf Partien dieser Saison. Dem grundsoliden Keeper, der seit fast zehn Jahren im HSG-Trikot spielt, nimmt man das aber ohne Weiteres ab. Und auch, wenn er erklärt, dass die Mannschaft trotz der Serie von sechs Spielen ohne Niederlage (11:1Punkte) nicht abhebt. "Wir sind in Sachen Abstiegskampf noch nicht durch", sagt Hensel.

Zumal mit dem Tabellenzweiten HC Burgenland (30:16 Punkte) die bislang höchste Hürde in diesem Jahr auf die HSG (9./23:23) wartet. Doch die Freiberger dürfen morgen zumindest mit breiter Brust nach Naumburg fahren. Erstmals seit dem 8. Spieltag (8:8 Punkte) hat das Team wieder eine ausgeglichene Bilanz und zudem ein Polster von vier Zählern auf die Abstiegsränge der Mitteldeutschen Oberliga.

Dass sich die Mannschaft selbst aus dem Abstiegssumpf gezogen hat, sieht Tino Hensel auch darin begründet, dass man als Team noch weiter zusammengewachsen sei. Zudem läuft es spielerisch seit Wochen sehr gut bei der HSG, "und nicht zuletzt spielen natürlich auch die Erfolge eine Rolle", sagt der Ergotherapeut, der mit seinen 30 Jahren der Älteste in der nach wie vor jungen Truppe der HSG-Dachse ist. Auch die Partie beim Tabellenzweiten Burgenland, der das Hinspiel in Freiberg mit 34:29 gewann, bringt den gebürtigen Brandenburger nicht aus der Ruhe. "Wir werden das Spiel genauso angehen wie die Partien zuvor", sagt Tino Hensel. Und da habe ja in den vergangenen Wochen gut geklappt.

Nicht zuletzt, weil beide Torhüter der HSG seit Wochen ein starker Rückhalt sind, lobt HSG-Trainer Anel Mahmutefendic. Tino Hensel und Damian Kowalczyk sind ein "Super-Gespann", sagt der 39-Jährige. Beide seien ganz unterschiedliche Charaktere, die sich hervorragend ergänzen, so Mahmutefendic. "Es ist wichtig, dass ein Torhüter auch mal einen Extra-Ball hält", sagt der HSG-Coach. Das gebe der Abwehr und der Mannschaft in kniffligen Phasen Sicherheit - "und hat uns letztlich die Erfolge beschert".

Dabei war die HSG-Abwehr - mit 25 Gegentreffern im Schnitt die viertbeste der Liga - gegen Halle (30:29) und Delitzsch (30:30) fast ein wenig ins Wackeln geraten. Man habe jeweils in der 2. Halbzeit in der Konzentration nach- und so mehr zugelassen, sagt Mahmutefendic. Ein logischer Grund für die kleinen Ermüdungserscheinungen ist die Tatsache, "dass wir seit Januar nur mit vier Rückraumspielern spielen". Dass die Mannschaft aber beide Situationen gemeistert habe, sei der Beweis, "dass wir wieder einen Schritt nach vorn gemacht haben", so der HSG-Trainer. Er sei gerade überaus stolz auf seine Jungs.

Nun blickt zumindest Anel Mahmutefendic weit nach oben. Platz 4 oder auch 3 sind durchaus noch drin. "Das wollen wir auf jeden Fall versuchen", sagt der Freiberger Cheftrainer. "Alles ist möglich." Dabei sei Burgenland auf dem Weg nach oben das entscheidende Spiel.

Mitteldeutsche Oberliga 25. Spieltag - Sa., 19 Uhr: HC Burgenland - HSG Freiberg (Sporthalle Euroville Naumburg)