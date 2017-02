Dachse wollen wieder zubeißen

Die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg müssen gegen TuS Radis unbedingt punkten - und haben etwas gutzumachen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 10.02.2017



Freiberg. In seinem Beruf wird Felix Lehmann später vor allen Dingen gut erklären müssen. Der 21-jährige Kreisspieler der HSG Freiberg studiert in Chemnitz Lehramt und will dann als Grundschullehrer arbeiten. Die aktuelle Situation der Freiberger Handballer, die in der Mitteldeutschen Oberliga nach wie vor auf einem Abstiegsplatz stehen, zu erklären, fällt dem angehenden Pädagogen sichtlich schwerr. Vor allem der Rückfall in alte Fehler, die die HSG-Dachse zuletzt erneut zur Beute der Alligatoren aus Aschersleben werden ließen - nachdem die Freiberger in der 1. Halbzeit die Partie im Griff hatten.

"Teilweise bringen wir im Moment nicht das auf die Platte, was der Trainer von uns fordert", sagt der Rechtshänder, der beim 24:27 in Aschersleben einmal traf und insgesamt 27 Tore in dieser Saison auf seinem Konto hat. Mit vier, fünf einfachen Fehlern in Folge hatte sich die HSG nach gutem Start selbst auf die Verliererstraße gebracht. "Wir haben alles ausführlich analysiert, und ich hoffe, dass das morgen wieder anders läuft", blickt Felix Lehmann auf die Partie gegen den Tabellenvierten TuS Radis (19:15 Punkte), der am Samstag, 20 Uhr, in der Ernst-Grube-Halle erwartet wird.

Die Anhaltiner sind ein unbequemer Gegner und vor allem körperlich sehr präsent, sagt der junge Kreisspieler der HSG, der sich davon jedoch nicht beeindrucken lässt. "Nichtsdestotrotz können wir sie bezwingen." Im Hinspiel (26:30) hatten die Freiberger nach verschlafener 1. Halbzeit einen Sieben-Tore-Rückstand fast egalisiert, verpassten es aber in der Schlussphase, sich für die Aufholjagd zu belohnen. In der Vorsaison fertigte die HSG die Gäste aus dem Landkreis Wittenberg zuhause 40:30 ab - obwohl diese damals an der Tabellenspitze standen.

Die Mannschaft werde morgen alles in die Waagschale werfen, um die beiden Punkte zu erkämpfen, sagt Felix Lehmann. "Die brauchen wir jetzt unbedingt, um dranzubleiben." Denn mit 12:22 Punkten hat die HSG als 13. zumindest auf einige Mitkonkurrenten im Abstiegskampf wieder Boden verloren.

Um das Vorhaben umzusetzen, müsse die Mannschaft aber die Konzentration über 60 Minuten hochhalten, sagt der Grundschullehrer in spe (Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Sport), der im fünften Semester ist. "Und wir haben zuhause natürlich etwas gutzumachen", blickt er auf das bittere 23:30 vor zwei Wochen gegen den SV Plauen-Oberlosa zurück. Das sei katastrophal gewesen, so Lehmann, "vor allem, weil wir den Kampfgeist vermissen lassen haben".

Zwar waren neben den Ausfällen von Marcin Kijowski, Peter Deli und Patrick Junghanns noch weitere Spieler gesundheitlich angeschlagen. "Aber das darf keine Entschuldigung sein", sagt der 21-Jährige. Man sei schlecht gestartet, habe sich schnell einen großen Rückstand eingefangen, den man diesmal nicht mehr kompensieren konnte. "Am Ende gingen immer mehr Köpfe nach unten", so Felix Lehmann. Aber das werde sich morgen definitiv nicht wiederholen.