Damen ziehen noch den KÃ¼rzeren

Damen ziehen noch den Kürzeren

Die Volleyballerinnen des 1. VV Freiberg haben die ersten beiden Spiele der neuen Sachsenklasse- Saison daheim verloren. Dennoch ist die Stimmung keinesfalls gedrückt.

Von Steffen Bauer

erschienen am 14.09.2016



Freiberg. Ihren Saisonstart hatten sich die Volleyballerinnen des 1. VV Freiberg durchaus anders vorgestellt. Beide Heimspiele zum Auftakt der neuen Serie der Sachsenklasse West mussten die Freibergerinnen glatt mit 0:3 Sätzen abgeben. "Das war auf jeden Fall ein nicht so geplant", sagt Eva Jäckel, die neue Spielführerin der VVF-Damen, nach den Duellen gegen die SG Mauersberg (19:25, 21:25, 18:25) und den SV Reudnitz (17:25, 19:25, 11:25).

In der alten Saison waren die Freibergerinnen ebenfalls zu Hause gestartet - und hatten damals sowohl Mauersberg als auch Reudnitz mit 3:0 in die Schranken gewiesen. "Wir hatten natürlich gehofft, dass es diesmal ähnlich gut losgeht", meint Eva Jäckel. Zumal es für die zweifache junge Mutter nach zweieinhalb Jahren die erste Partien im VVF-Trikot war. Trotz der unterm Strich klaren Niederlagen gegen die beiden Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt war die 33-Jährige ihrem Einstand nach der Babypause aber nicht komplett unzufrieden. "Wir haben eigentlich ganz gut gespielt und in den einzelnen Sätzen zum Teil sogar klar geführt", sagt Eva Jäckel. Am Ende zeigte die neuformierte junge Truppe, in der Annifrid Asztalos (1. VVF II), Lisa Krebs (SSV 91 Brand-Erbisdorf) und Rebecca Lehmann (SC Riesa) ihr Debüt gaben, aber Nerven. "Uns hat in den entscheidenden Situationen die Erfahrung und auch die Cleverness gefehlt", so die Kapitänin.

Dabei konnte der neue Trainer Alexey Schulrufer, der die Mannschaft nach einem Jahr als Co-Trainer im Frühjahr von Ivo Göhler übernommen hatte, zum Auftakt nicht seine beste Formation ans Netz schicken. Der ehemalige Drittliga-Spieler aus Dresden, der an der Bergakademie studiert, musste aus verschiedenen Gründen auf fünf Stammspielerinnen verzichten. Zudem zog sich im Aniko Vago im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt die komplette Saison aus.

Mit einigen personellen Alternativen mehr hätte man durchaus besser Paroli bieten können, sagt Eva Jäckel. Nachdem die Mannschaft im Vorjahr als Achter der Sachsenklasse West (vier Siege in 16 Spielen) nur knapp am Abstieg vorbeischrammte, ist die neue Spielführerin durchaus optimistisch in Sachen Klassenerhalt: "Wenn alle da sind, können wir mit fast allen Teams mithalten." Auch zwischen Mannschaft und dem neuen Übungsleiter passe es, so Eva Jäckel.

Der bisherige Coach Ivo Göhler, der künftig aus beruflichen und privaten Gründen kürzer tritt, traut "seinen" Damen ebenfalls den Klassenerhalt zu. "Wir haben zuletzt etwas Glück gehabt, dass es nur einen Absteiger in unserer Staffel gab", so der 38-Jährige, der sich weiterhin im Nachwuchsbereich des Vereins engagiert. Aber vor allem in der ersten Saisonhälfte habe das Team gezeigt, dass es in die zweithöchste sächsische Spielklasse gehört. Am Ende sei dann etwas die Luft ausgegangen - aber auch aufgrund von vielen verletzungsbedingten Ausfällen.

Während sich die VVF-Damen nach den ersten Auftritten 2016/17 vorerst am Tabellenende einordnen, feierten die Spielerinnen der zweiten Mannschaft einen gelungenen Start: Mit 3:0 (25:15, 25:10, 25:16) fertigten sie den SSV Chemnitz II ab und sind erster Spitzenreiter der Bezirksklasse Ost. Nachdem die VVF-Talente im Vorjahr als Dritte den Bezirksliga-Aufstieg knapp verpassten, soll es im zweiten Anlauf nun klappen, so Vereinschef Frank Kempe. "Die Truppe hat das Zeug dazu." Und wenn gleichzeitig die "Erste" die Klasse hält, wäre es eine rundum gelungene Saison für den über 200Mitglieder zählenden Verein.