"Das war reine Kopfsache"

Handball-Oberliga: HSG-Chef Tobias Scholz zum missglückten Saisonstart, Trainer, Neuzugängen und zu Liga drei

erschienen am 19.11.2016



Freiberg. Die Handballer der HSG Freiberg haben sich nach dem schleppenden Start in die neue Saison gefangen und dürfen mit 8:8 Punkten als Neunter der Mitteldeutschen Oberliga erstmals etwas durchatmen. Steffen Bauer unterhielt sich mit dem Vorstandsvorsitzenden der HSG, Tobias Scholz. Der 50-jährige Rechtsanwalt steht seit mehr als zwölf Jahren an der Spitze des Freiberger Handballvereins.

Freie Presse: Auf eine ausgeglichene Bilanz dürfte jeder Vereinschef mit Wohlwollen schauen - auch in Ihrem Fall beim Blick auf die bisherige sportliche Ausbeute des Oberliga-Teams?

Tobias Scholz: Ich sehe die Sache mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits bin ich froh, das wir uns berappelt haben und die Mannschaft offensichtlich in die Spur gefunden hat. Aber wir sind natürlich nicht glücklich über den Fehlstart mit 2:6 Punkten, wobei ich auch die beiden Unentschieden zu Beginn nicht als Erfolg werte. Da begannen die Nerven bei den Spielern gleich wieder zu flattern.

Zuletzt gelang dann sogar der erste Auswärtssieg beim hochgehandelten Aufsteiger aus Delitzsch. Ist der Knoten nun endgültig geplatzt?

Dort hat die Mannschaft angedeutet, was in ihr steckt. Delitzsch ist nicht im Vorbeigehen zu schlagen. Das war eine starke Leistung, die uns nach den bisherigen Auftritten in dieser Saison nicht alle zugetraut haben. So muss es weitergehen.

Unter den Fans war ja auch schon Kritik am Trainer laut geworden. Zu Recht?

Nein. Intern gibt es bei uns nicht einmal ansatzweise eine Diskussion darüber. Wir hatten und haben absolutes Vertrauen in Anel Mahmut-efendic. Er leistet hier eine hervorragende Arbeit.

Und er ist ja inzwischen nicht nur für die Belange des Ober- liga-Teams zuständig.

Anel arbeitet neben den Trainingseinheiten auch in der Geschäftsstelle und ist zudem unser Jugendkoordinator. Er hat unter anderem ein neues Nachwuchskonzept für den Verein ausgearbeitet, in das aber auch die bisherigen positiven Sachen übernommen wurden.

Nach den jüngsten Erfolgen dürfte die Stimmung in der Kabine deutlich gehoben sein?

Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, wobei der Teamgeist auch vorher gestimmt hat. Vor allem machen sich alle immer auch Gedanken, warum es nicht läuft. Wir haben zudem einige "teambildene" Maßnahmen organisiert, die nun Früchte tragen. Es hat nie an der Physis oder am spielerischen Vermögen der Truppe gelegen. Es war reine Kopfsache, dass die Mannschaft die Forderungen des Trainers nicht umsetzen konnte.

Die HSG hat vor der Saison mit Marcin Kijowski und Marko Cingel erneut zwei ausländische Spieler verpflichtet. Sind sie die erhofften Verstärkungen?

Im Moment haben beide die Erwartungen noch nicht erfüllt - das muss man ganz klar so sagen.

Wie finanziert das der Verein?

Über die Einnahmen unserer Spielbetriebsgesellschaft. Beide sind im Moment auch reine Profis, weil sie neben dem Training vor allem Deutsch lernen müssen. Damian Kowalzcyk und Peter Deli, die im vorigen Jahr zu uns kamen, haben inzwischen einen Nebenjob.

Gibt es in der zweiten Mannschaft, die ja "Reserve" des Oberligateams ist, Spieler, die in Liga vier Fuß fassen können?

Definitiv, wenn ich zum Beispiel an Erik Müller denke. Aber sie müssen diesen Weg auch konsequent verfolgen. In der A-Jugend haben wir mehrere interessante Spieler, die auch schon oben mittrainieren. Aber sie sind für den Männerbereich noch nicht spielberechtigt.

Ist die 3. Liga überhaupt noch ein Thema?

Mittelfristig eindeutig ja. Wir wollen nach wie vor nach oben, ohne das an einem Termin festzumachen. Ich bin gespannt, wie sich die Truppe jetzt gegen die Drittliga-Absteiger Halle und dann am 17. Dezember gegen Bad Blankenburg schlägt. Das ist ein echter Gradmesser.