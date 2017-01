"Das wird ein lockerer Auftakt"

Sprinterin Franziska Hofmann aus Kriebethal beginnt mit dem Erdgas-Meeting in Chemnitz ihr Wettkampfjahr

erschienen am 07.01.2017



Nach einem sportlich eher verkorksten Jahr 2016 möchte Sprint-Ass Franziska Hofmann nun wieder angreifen. Nach den Weihnachtsfeiertagen kehrte sie ins Training zurück. Doch nicht nur sportlich muss sie inzwischen wieder Vollgas geben. Die angehende Polizeimeisterin lernt derzeit für die anstehenden Prüfungen. An diesem Wochenende nimmt sie beim Leichtathletik-Meeting in Chemnitz teil. Olaf Wirth sprach mit der 22-Jährigen aus Kriebethal.

Freie Presse: Wie verbrachten Sie die Weihnachtstage und den Jahreswechsel?

Franziska Hofmann: Heiligabend stand noch ein kurzes Training auf dem Programm. Weihnachten verbrachte ich dann wie immer im Kreise meiner Familie zu Hause in Kriebethal. Und zum Jahreswechsel gönnte ich mir gemeinsam mit meinem Freund Max schon traditionell einen Kurzurlaub an der Ostsee.

Welche kulinarischen Spezialitäten kamen bei Ihnen auf den Tisch?

Am Heiligabend wurden traditionell Kartoffelsalat, Eiersalat und Würstchen aufgetischt und am ersten Feiertag gab es bei der Schwiegermutti Gänsebraten und Klöße.

Können Sie als Hürdensprinterin problemlos alles essen?

Etwas aufpassen muss ich schon. Fünf Stücke Stollen und eine Menge Süßigkeiten sollte ich vermeiden. Weihnachtsspeck hat sich jedenfalls keiner angesetzt.

Wie fällt Ihr sportliches Jahresfazit für 2016 aus?

Im Nachhinein für mich eher suboptimal. Bereits im ersten Wettkampf knackte ich die Olympia-Norm, die später aberkannt wurde. In den Folgewettkämpfen konnte ich dann nicht zeigen, was ich wirklich drauf habe. Der Fehlstart bei den Deutschen Meisterschaften und der damit verpasste Start bei den Olympischen Spielen in Rio waren der negative Höhepunkt.

Also haben Sie die verpasste Olympiateilnahme noch nicht verdaut?

Das war meine größte sportliche Niederlage bisher. Als Sportler arbeitet man schließlich vier Jahre lang auf diesen Höhepunkt hin. Ich kann es nicht mehr ändern, dennoch kommt das ganze Dilemma ab und zu wieder hoch.

Was wünschen Sie sich für 2017 und die Leichtathletik?

In erster Linie Gesundheit. Ich möchte gern ein paar Monate am Stück ohne Verletzungen und Erkrankungen trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Der Leichtathletik sollte es gelingen, die Dopingproblematik endlich in den Griff zu bekommen. Aber das ist ja mittlerweile leider ein gesamtsportliches und Länder übergreifendes Problem.

Und wie sehen Ihre sportlichen Wünsche für dieses Jahr aus?

Ich möchte meine Stabilität ausbauen, vielleicht gelingt mir auch eine Zeit unter 12,80 Sekunden. Und die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in London wäre auch nicht schlecht.

Am Wochenende starten Sie beim 27. Jugendhallenmeeting des LAC Erdgas Chemnitz. Was dürfen die Zuschauer von Ihnen erwarten?

Das wird für mich ein lockerer Auftakt, ich gehe dreimal an den Start. Es ist eine Art intensive Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Ich bestreite das aus dem vollen Training heraus und habe zudem noch Prüfungsstress.

Für welche Prüfungen müssen Sie denn lernen?

Meine Ausbildung zur Polizeimeisterin bei der Bundespolizei neigt sich dem Ende zu. Ich büffele derzeit jeden Tag in Kienbaum und bereite mich auf die schriftlichen Prüfungen gleich in der nächsten Woche vor. Die mündlichen Prüfungen folgen dann Anfang Februar.