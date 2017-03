Der Meister muss noch warten

Es war ein Schock, als Edward Hübner beim vierten Lauf zur Deutschen Enduro-Meisterschaft im vorigen Jahr schwer stürzte. Und die Fußverletzung wirkt beim mehrfachen Titelträger noch nach.

Von Matthias Heinke

erschienen am 08.03.2017



Penig. Der MSC Niedergrafschaft in Uelzen richtet am Wochenende die ersten beiden Läufe zur diesjährigen Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft aus. Nach einer einjährigen Pause, bedingt durch das Genehmigungsverfahren, starten die deutsche Elite sowie die Pokalfahrer, Jugend-, Senioren- und die Damen in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim unweit der niederländischen Grenze. Von den nationalen Spitzen-Geländefahrern fehlt aber einer: Edward Hübner aus Penig, der dreifache Deutsche Meister und im vergangenen Jahr einziger deutscher Dauerstarter in der Enduro-Weltmeisterschaft.

Rückblick: 28. August 2016, Lauf vier der Deutschen Meisterschaft in Waldkappel - bereits in der ersten Sonderprüfung stürzt der Titelverteidiger der Klasse Enduro 1 bei einem Sprung schwer und zieht sich einen offenen Bruch des Sprunggelenks zu. Mit dem Krankenwagen wird Hübner abtransportiert und sofort behandelt. Sogar eine Amputation steht lange Zeit im Raum. Doch nach insgesamt fünf Operationen und einer langwierigen Rehabilitation befindet sich der Peniger auf einem guten Weg. Der kürzlich 29 Jahre alt gewordene Hübner ist guter Dinge, seinen Sport bald wieder ausüben zu können.

Nach einem Jahr auf Sherco und Yamaha wird Hübner auch wieder für das Zschopauer KTM-Team des mehrfachen Welt- und Europameisters Harald Sturm antreten. Der 61-Jährige hatte ihm die Tür offen gehalten. Von diesem Angebot mache er nach dem "Seuchenjahr" 2016 gern Gebrauch, sagt Hübner.

Mittlerweile hat er mit dem Aufbautraining begonnen und auch schon wieder auf dem Motorrad gesessen. Doch auf den erhofften Start beim DM-Auftakt muss er verzichten. "Ich bin immer noch nicht richtig fit", sagt der erfahrene Motorsportler, für den sich die Wertigkeiten im Leben etwas verschoben haben. Der Verzicht auf Uelsen sei vor allem im Sinne seiner Gesundheit: "Meinen Fuß brauche ich mein ganzes Leben." Derzeit ist noch ungewiss, wann Hübner sein Comeback geben wird. Fest steht jedoch, dass "Eddi" sobald wie möglich wieder national, aber auch international wieder am Start sein wird.

Aus der Region ist in Uelsen aber eine ganze Reihe weiterer Fahrer dabei: Patrick Irmscher (Schweikershain) stellt sich der Konkurrenz in der Klasse E2. In der zweiten Liga des deutschen Endurosports, dem Pokalwettbewerb, wollen in der Klasse E1B Marco Bunn aus Niederhain, im Vorjahr Vierter, und Florian Pfefferkorn (Penig/16.) vorn mitmischen. Auch Tobias Opitz (Lunzenau/Göritzhain sowie Luca Fischeder aus Geringswalde sind am Start. (mit tei)

Termine Deutsche Enduro-Meisterschaft - 11./12. März: 42. Geländefahrt Itterbeck/Uelsen, 26. März: Geländefahrt "Rund um Dahlen", 5./6. August: Internationale Geländefahrt Burg, 17. September: Internationale Zuverlässigkeitsfahrt in Dachsbach; 21./22. Oktober: "Rund um Zschopau" (gleichzeitig WM-Finale); 4./5. November: Novemberpokal Woltersdorf; Deutscher Pokal - 11./12. März: Uelsen, 26.März: "Rund um Dahlen"; 17. September: Dachsbach; 15. Oktober: 65. Mittelrheinische Geländefahrt Kempenich; 4./5. November: Woltersdorf