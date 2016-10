Der eigene Nationalcoach

Ski-Orientierungsläufer Bernd Kohlschmidt ist seit vier Jahren Auswahltrainer und will selbst bei der WM in Sibirien starten. Zudem plant er zwei Wettkämpfe im Erzgebirge.

Von Steffen Bauer

erschienen am 29.10.2016



Freiberg. Einmal will Bernd Kohlschmidt noch zweigleisig fahren. Der Skiorientierungsläufer aus Freiberg, der seit mehr als 15 Jahren nationale Spitze ist, plant im März einen Start bei der WM in Krasnojarsk. Tief in Sibirien ist der 37-Jährige gleichzeitig sein eigener Trainer: Seit vier Jahren ist der Freiberger auch für die deutsche Nationalmannschaft in dieser Disziplin des Orientierungslaufs verantwortlich.

Seine Skier habe er eigentlich längst in die Ecke stellen wollen, sagt der 17-malige Deutsche Meister. Da er aber national zuletzt immer noch der Schnellste war, bereitet sich der zweifache Senioren-Weltmeister zielgerichtet auf den Saisonhöhepunkt der Elite vor. Dafür trainiert der Freiberger, der seit zehn Jahren überwiegend im österreichischen Seefeld lebt ("Hier soll nächste Woche bereits eine Loipe gespurt werden.") zum Teil zweimal am Tag, um im Feld der Weltelite aus Schweden, Finnland, Russland und Norwegen bestehen zu können.

Zudem ist Kohlschmidt immer öfter als Organisator gefordert: Im Januar hatte er in Oberwiesenthal und Klingenthal zwei Weltcup-Veranstaltungen und eine Senioren-WM ausgerichtet. Athleten aus 20Nationen gingen im Erzgebirge an den Start, zudem war es der erste Weltcup im Ski-Orientierungslauf überhaupt in Deutschland.

Um Nachwuchs zu gewinnen, müsse man Wettkämpfe im eigenen Land anbieten, betont Kohlschmidt. Ski-Orientierung sei leider immer noch eine absolute Randsportart. Etwa 120 Aktive gibt es, die vor allem aus Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg kommen. Und der Nationalcoach übt seine Tätigkeit dabei komplett ehrenamtlich aus.

Manchmal fühle er sich wie Don Quichote bei seinem einsamen und aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen, beklagt Kohlschmidt fehlende Unterstützung von Seiten des Verbandes. Während beispielsweise die Finnen allein über ein Wachsbudget von 10.000 Euro verfügen, müssen die deutschen Skiorientierungsläufer sogar die Startgelder selbst tragen. Und man habe als einzige Wettkampfnation keinen eigenen Verband, so Kohlschmidt. Die Orientierungsläufer sind dem Deutschen Turnerbund angegliedert.

Bei der Organisation von Wettkämpfen, die eigentlich gar nicht zu seinem Aufgabenbereich als Nationalcoach gehören, versucht der promovierte Betriebswirtschaftler zumindest Akzente in der Region zu setzen. Im September holte Kohlschmidt den Deutschland-Cup in der Mountainbike-Orientierung nach Freiberg. Trotz Regens waren 60 Starter auf die Strecken im Stadtwald gegangen, unter anderem aus Berlin, Potsdam und Bad Harzburg.

Der nächste Höhepunkt folgt bereits in Kürze: Am 21./22. Januar finden in Klingenthal-Mühlleithen ein Weltcup-Sprint und die Deutsche Meisterschaft über die Langstrecke statt. Der Erfolg im vergangenen Winter habe ihn in dieser Entscheidung bestärkt, sagt Bernd Kohlschmidt. Allerdings kann er die Liste seiner nationalen Erfolge diesmal nicht weiter verlängern. "Als Wettkampfleiter darf ich natürlich nicht selbst starten."