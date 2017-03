Dicker Brocken für Rotation

Auf die Weißenborner Handballerinnen wartet morgen das Gipfeltreffen der Verbandsliga gegen Bischofswerda. Ausgerechnet jetzt stehen die personellen Vorzeichen schlecht.

Von Steffen Bauer

erschienen am 03.03.2017



Weißenborn. Sophie Zeller weiß, was sie und ihre Mannschaftskolleginnen erwartet. "Das ist ein ganz dicker Brocken", blickt die junge Weißenbornerin auf die nächste Hausaufgabe des Teams in der Verbandsliga Ost. 16 Uhr ist morgen der Tabellenzweite VfB Bischofswerda in der Weißenborner Schoellerhalle zu Gast, der punktgleich mit Rotation die Tabelle anführt, nachdem die Weißenborner Siegesserie in der Vorwoche beim Aufsteiger USV Dresden II (24:27) überraschend gerissen war. Beide Teams haben nun 28:4 Punkte auf dem Konto,

"Das war ein echter Rückschlag", sagt Sophie Zeller. Zuvor mussten die Rotation-Damen nur in Bischofswerda als Verlierer vom Parkett (18:21), wobei man damals vor allem an der Torhüterin des VfB gescheitert war, sagt die 23-Jährige, die in Leipzig in einer dualen Ausblidung Immobilienwirtschaft studiert und kurz vor ihrem Abschluss steht. Der erhoffte Abschluss ihres Teams in der Verbandsliga, nämlich Platz 1 und der Sachsenliga-Aufstieg, ist dagegen schwieriger geworden. Denn mit Julia Uhlemann, die sich in Dresden verletzte und länger auszufallen droht, fehlt eine ganz wichtige Akteurin, sagt Sophie Zeller. "Sie lenkt unser Spiel." Mit ihr sei Rotation auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Bischofswerda, "ohne sie wird es viel, viel schwerer", sagt ihre Teamkollegin. Das große Ziel behalte man natürlich trotzdem im Auge. "Aber im Angriff sind wir ohne Julia ausrechenbarer", so Sophie Zeller.

Dennoch versuchen die Weißenbornerinnen, die knifflige Hausaufgabe morgen Nachmittag zu lösen. "Das wird aber nur über die Abwehr und die Torhüterinnen gehen", sagt Sophie Zeller. In dieser Hinsicht habe die Mannschaft in dieser Saison aber einen großen Schritt nach vorn gemacht. Doch auch vorn läuft es bei Rotation rund: Mit 464 Toren hat das Team von Trainerin Kornelia Kowalczyk den drittstärksten Angriff der Liga. Mit 121 Treffern besitzt Sophie Zeller einen großen Anteil daran, auch wenn die wurfstarke Linksaußenspielerin, die dreimal in Folge beste Werferin der Liga war, im Moment "nur" auf Platz 2 der Torschützenliste der Staffel Ost steht.

Das sei aber überhaupt kein Problem, sagt Sophie Zeller. Immerhin steht vor ihr mit Egle Kalinauskaite (Rödertal III) eine Ex-Nationalspielerin, deren Name in der 2. Bundesliga einen sehr guten Klang hat, so die junge Weißenbornerin.

Für morgen wünscht sich Sophie Zeller, "dass uns möglichst viele Fans bei der schwierigen Aufgabe unterstützen". Mit durchschnittlich über 100 Zuschauern pro Heimspiel sei man der Liga bislang gut dabei, sagt Sportkoordinator Ralf Hallas. Insgesamt hat die Halle 300 Sitzplätze, und vielleicht bleiben morgen nicht allzu viele davon leer.

Ronny Hegewald, der Chef der Weißenborner Handballer, verfolgt die sportliche Entwicklung bei den Verbandsliga-Damen mit viel Freude. "Es ist toll, wie das Team zuletzt stets den Sprung aufs Treppchen geschafft hat. Jetzt sind die Mädels natürlich heiß auf den Staffelsieg", sagt Hegewald. Aus Sicht der Vereinsspitze stehen die Signale in Sachen Sachsenliga-Aufstieg auf Grün. Die Kosten werden aus seiner Sicht nicht explodieren. "Die Meldekosten steigen lediglich um 100 Euro, auch für die Schiedsrichter wird eine etwas höhere Gebühr fällig. Aber die Reisewege sind ähnlich lang wie jetzt in der Verbandsliga", rechnet Hegewald vor. "Der Etat wäre gesichert." (mit kbe)

Verbandsliga Ost 17. Spieltag - Sa., 16Uhr: SV Rotation Weißenborn - VfB 1999 Bischofswerda (Felix-Schoeller-Sporthalle)