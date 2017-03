"Die Hinrunde war ein Albtraum"

Handball-Oberliga: HSG-Trainer Anel Mahmutefendic über Klassenerhalt, Planungen und Halle-Spiel

erschienen am 31.03.2017



Freiberg. Sechs Spiele haben die Oberliga-Handballer der HSG in der Saison 2016/17 noch zu absolvieren, davon drei zuhause. Nach dem 30:30 gegen Delitzsch, dem ersten Punktverlust nach vier Siegen, haben die Freiberger (10./ 21:23 Punkte) morgen mit dem USV Halle (6./24:20) die nächste harte Nuss zu knacken. Steffen Bauer sprach vor der Partie mit Trainer Anel Mahmutefendic (39).

Herr Mahmutefendic, bis in die Bezirksklasse hinunter wird gerade gerechnet, wie viele Teams absteigen müssen - was nicht zuletzt von den sächsischen Absteigern aus der 3. Liga und der Oberliga abhängt. Können Sie alle beruhigen, zumindest was die HSG betrifft?

Anel Mahmutefendic: Natürlich. Wir planen weiter für die Oberliga. Es ist zwar alles immer noch sehr eng, doch wenn wir weiter so spielen wie zuletzt - und das erwarte ich - bleiben wir definitiv drin.

Wie viele Punkte sind nötig, um ganz sicher zu sein?

Das ist schwer zu sagen. Fast jede Woche gibt es eine Überraschung. Köthen lag vor sechs Wochen sicher auf Platz 2, jetzt haben sie nur fünf Zähler mehr als wir. In dieser Liga kann man nicht planen. Ich denke aber, wenn wir unsere drei Heimspiele gewinnen, sollte das reichen.

War der eine Punkt gegen Delitzsch in dieser Hinsicht ein gewonnener oder hat die HSG einen Zähler liegengelassen?

Aufgrund der 2. Halbzeit ist es sicher ein gewonnener Punkt. Nimmt man aber unsere klare Führung vor der Pause, sieht das schon wieder anders aus. Am Ende kann ich damit leben. Man wird zum Schluss sehen, wie wertvoll dieser Zähler ist.

Im neuen Jahr spielt die Mannschaft endlich konstant, bewahrt in engen Situationen kühlen Kopf und holte 13:5 Punkte aus neun Spielen. Ketzerische Frage: Wo könnte Ihr Team stehen, wenn von Beginn an alles rund gelaufen wäre?

Die Hinrunde ist auch für mich ein Albtraum gewesen. Es ist wirklich ärgerlich, wie viele Punkte wir da verschenkt haben. Wir wären auf jeden Fall bei den Top Vier der Liga dabei. Ein entscheidender Punkt ist unsere Angriffseffektivität: Jetzt haben wir eine Quote von 60, vorher waren es ganze 40 Prozent.

Der HSG-Geschäftsführer bastelt am Team 2017/18. Läuft alles nach Ihren Wünschen?

Ja. Wir sind voll damit beschäftigt, einen starken Kader zusammenzustellen. Einige Spieler haben schon zugesagt, einige warten noch ab, und bei anderen müssen wir schauen, ob sie uns weiterhelfen können.

Die Personaldecke war aber etwas kurzgestrickt, wenn man bedenkt, dass "Oldies" wie Uwe Lange und Martin Steinfeld mehrfach einspringen mussten.

Wir sind dran, neue Spieler zu gewinnen. Zuletzt hatten wir mit den Planungen etwas zu lange gewartet, und dann wird es sehr schwierig.

Was macht eigentlich Marcin Kijowski?

Er hat auf jeden Fall einen Vertrag bis 2018 und macht nach seiner Schulter-OP richtig gute Fortschritte. Vielleicht kann er in dieser Saison noch sein Comeback geben.

Mit Co-Trainer Andreas Tietze hat die HSG seit kurzem auch einen Scout. Hat er schon interessante Kandidaten oder sogar einen Rohdiamanten entdeckt?

Andreas macht das sehr, sehr gut. Er hat viele Kontakte geknüpft, und wir haben auch eine lange Liste zusammengestellt. Es gibt noch nichts Spruchreifes, aber wir möchten bald die ersten Kandidaten zu Gesprächen und zum Training einladen.

Suchen Sie selbst auch mit nach möglichen Neuzugängen?

Wenn es geht, sind wir gemeinsam unterwegs. Ansonsten bekomme ich viele Videos.

Wie oft sind Sie noch in Ihrer zweiten Heimat, den Nieder- landen?

Im letzten halben Jahr war nur zweimal dort. Auf alle Fälle habe ich nun Ostern geplant, da haben wir auch ein paar Tage frei. Ansonsten habe ich mich aber in Freiberg gut eingelebt, viele Freunde gefunden und fühle mich sehr wohl hier.

Gegen den USV Halle hatten Sie schon im Hinspiel auf Zählbares gehofft. Am Ende gab es nach schwacher Leistung ein 25:28.

Halle hat sich stabilisiert und ist eine gute Mannschaft. Doch so etwas darf zuhause nicht passieren, zumal die Halle morgen sicher wieder voll sein wird. Mit den Fans im Rücken sollte es mit einem Sieg klappen.

Mitteldeutsche Oberliga 24. Spieltag - Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - USV Halle (Ernst-Grube-Halle)