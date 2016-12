Dittersbach bleibt ganz oben

Die ersatzgeschwächten Basketballer des TSV haben das Mittelsachsen-Derby der Bezirksliga gegen den ATSV Freiberg II mit 83:52 gewonnen. Lange sah es aber nicht nach so einem klaren Sieg aus.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 19.12.2016



Frankenberg. Wenn der Tabellenführer gegen den Vorletzten spielt, sind die Rollen klar verteilt. Ein Blick auf die Bank des TSV Dittersbach vor dem Mittelsachsen-Derby der Basketball-Bezirksliga gegen den ATSV Feiberg II sorgte am Samstag aber nicht nur bei den Fans der Hausherren für Sorgenfalten, auch die Dittersbacher Spieler waren nervös - jedenfalls in der Anfangsphase der Partie, die dann doch klar bestimmen sollten.

Kevin Reichel, der TSV-Punktelieferant vom Dienst, war nicht dabei, ohnehin gab es an diesem Tag nur einen Auswechsler. Die Gäste hatten zumindest einen Mann mehr. So mussten beide Teams mit den Kräften haushalten. Freiberg versuchte aber von Beginn an, die Gastgeber unter Druck zu setzen. Dazu trugen auch die vier Gästefans bei, die ihr Team permanent und lautstark anfeuerten. 16:13 stand es nach dem ersten Viertel, weil Dittersbach oft unkonzentriert und Freiberg meist zu hastig abschloss. Das änderte sich erst kurz vor der Halbzeit, jedenfalls beim TSV. Der konnte so mit einer 37:23-Führung schon beruhigter in die Pause gehen.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Männer um Kapitän Robby Bilz ihre ganze Routine, spielten als Einheit zusammen und punkteten nun wesentlich besser. Freiberg hatte zwar fast ebenso viele Versuche, war aber deutlich weniger erfolgreich. Beim Stand von 55:36 vor dem Schlussviertel war die Partie entschieden. TSV-Mannschaftsleiter Patrick Fuhrmann gelangen insgesamt vier Dreier. Damit kam er ebenso wie René Grunwald auf 21 Zähler.

In den letzen zehn Minuten konnten die Gastgeber fast nach Belieben schalten und walten. So wurde es noch ein deutlicher Sieg, mit dem TSV ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga bleibt. Das letzte Spiel der Hinrunde bestreitet der TSV Dittersbach am 15. Januar gegen den Tabellenvierten BV Lichtenstein. In der Liste der besten Werfer hat Kevin Reichel weiterhin den besten Schnitt: 24,3 Punkte pro Spiel. Allerdings hat er bislang nur drei Partien bestritten, was aber immer noch für den 7. Platz in der Addition aller Zähler reicht.

Statistik Dittersbach: Bilz (14), M. Fuhrmann (12), P. Fuhrmann (21), Grunwald (21), S. Alfonso (11), Schönfeld (4)